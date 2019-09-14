临床信息化如何打破整合困局

医院临床信息化进展飞速，一方面得益于国家利好政策频出，另一方面是医疗信息人努力的结果。在医疗大数据、医学人工智能、互联网医疗、智慧医院等已成为时髦词汇的当下，对于临床信息化应用的落地，方法到底在哪里？

整合的轮回：集成平台突破不大

现实世界中的医院临床信息化狼多肉少、竞争激烈、弱肉强食，厂商角力，往往以力取胜，而后便坐地起价、占地为王。临床信息软件，四分五裂，医院信息科是弱势一方，谁也不敢得罪，总怕天塌地陷，弄出一场地震。

长期以来，临床信息化中的医嘱、药品、感染控制、检查检验等各自孤立，医生护士各自忙碌。互联共享时代的资源有限，信息危机不断，要求抱团取暖、彼此互通，集成平台应运而生，标准化总线实现了不同系统信息交换。有了集成平台，临床信息交换共享解决了么？好像还有疑问。但医疗大数据、互联网医疗、临床信息的整合进入了新的轮回。

临床上，病人的信息本来就是高维的，但软件是基于二维关系设计的。围绕医嘱处理，形成了CPOE（计算机化医生医嘱录入系统）。临床项目和价表的对照是核心，形成了临床信息处理的两条线。为了支持病历书写，开发了类似Word的文书编辑器。但近来，二维空间已不能满足病人信息处理的需要，于是在面、体、时空等多维空间下，病人随访、院外数据调用成了常态，物联网使信息数据采集更加方便，人联网也促进了人与人之间的交流。所以，临床要求全程、全域病人健康数据共享、时空数据对比、可视化展现颠覆了临床信息化传统，医院临床信息化建设需要引入新思维、新工具。

互联网的奥妙在于它的虚拟性，借助它，普通人也能决胜千里。医院临床信息化整合共享的出路在于互联网医疗博弈，面对每个问题，临床、信息、管理各有各自的维度，在各种博弈中，主动换维就能提醒自我、催眠对方；基于各种评估体系、价值标准和目标，改变以往临床信息化玩法，是临床信息化成功的秘诀，除智商和情商外，维商成为临床信息工程师第三种能力。

互联网医疗打破临床信息化困局

困局下临床信息化需要转型，大量临床数据录入成为影响临床信息系统满意度的痛点，繁杂的数据录入，消磨了医生的乐趣，成了医生的负担；使用电子病历，医生和病人接触的时间受到了压缩，护理情况也大致如此。多年来的电子病历成了鸡肋。

临床信息化到底如何破局？推倒围墙，减少环节，实现电子病历与临床数据仓库的融合似乎成为趋势。一般来说，物联网与人工智能的引入，能为改变电子病历现状助一臂之力，然而近年来形势并没有太大改观。于是，临床数据成为关注点，从临床数据采集到数据利用，再到实现闭环管理，业界目光再次聚焦于数据，临床数据共享、标准规范、互联互通、认证评价似乎已成为临床信息化建设主要方面。

毫无疑问，临床数据中心是临床信息化转型的基础；下一步，互联网医疗将成为临床信息化打破困局的推手。数据归类、患者主索引、用户自助、搜索引擎、可视化等成为临床信息处理主要内容。各种数据集、标准化、共享以及测评认证仍在不断循环。数据、信息、知识、智慧，临床信息化不断演进。可以预言，随着临床信息互联互通互认和人工智能技术的应用，医疗行业将率先进入智慧时代。

临床信息化需要新生态，突破原有边界束缚，共荣共生。如火如荼的互联网医疗为临床信息化建设提供了新业态。临床信息化将进入整体进化、正向淘汰的时代。多元共生、虚实博弈，互联网的个性化、多元化正在给临床信息注入新的元素和动力。临床信息化呼唤团队意识，数据治理与团队协作也许是临床信息化建设方法论中的两个法宝。