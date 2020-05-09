专家介绍脸色发黑医生状况：一人出院一人康复治疗，皮肤发黑因药物导致

人民网北京5月9日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，介绍救回后脸色发黑的两名武汉医生状况时，中日友好医院援鄂医疗队副队长、外科重症医学科副主任段军表示，易凡大夫已经回家修养，胡卫锋大夫还在医院进行康复治疗。

段军说：“易大夫让我一定要把他的感谢转达给关心和帮助他的各位媒体朋友，包括各位同事和亲人。我们和这两位大夫一直都在联系，你若性命相托，我必全力以赴，我们早已成为生死之交。”

段军介绍，易凡和胡卫锋两名武汉医生都是在1月底前后确诊感染，当时病情都很重，进展都很迅速，都插了气管插管，都上了ECMO，ECMO管理需要一个团队，管理也不是一件易事，作为国家援鄂抗疫医疗队，作为国家呼吸中心，救治最危重的患者，是我们的使命和担当，我们当即决定把两位大夫转到病区救治。

转运时首先给他们俩做全面评估，根据评估情况做相应处理。当天在ECMO和呼吸机支持下，给他们做转运CT检查，第二天做气管切开术。“评估发现，他们都存在血源性感染，得想尽一切办法把血里面的感染源去除，其中最关键最重要的就是更换身上的所有导管，尤其是最危险的ECMO导管。”段军说。

虽然做了很详细的准备和很周密的计划，包括紧急预案，但在更换ECMO管路时还是出了意外，段军介绍，当时胸腔大出血、休克，必须立即手术，同济医院中法新城院区半个小时内协调到手术室，协调到手术大夫，经抢救，病人病情都稳定下来了。

“但是，ECMO管路仍存在感染源，仍没有去除，病人仍处于严重感染状态。”段军说，正在焦灼、难以抉择时，王辰院士给了建议，但换管子过程还是非常曲折，当成功更换ECMO管路后，病人病情第二天就稳定了，第三天易凡大夫就醒了。

两位大夫非常配合救治工作，病情好转也很迅速。易大夫在第14天撤掉ECMO，目前已经出院回家。胡卫锋大夫是在第20天撤离管路，现在还在医院康复治疗。

“前段时间大家比较关注的就是他们俩皮肤变黑的事情，是因为感染太重，给他们使用了一种叫做多粘菌素B的药物，这种药物会导致色素沉着，导致皮肤变黑。但不用担心，这种黑会慢慢消退。”段军最后说。