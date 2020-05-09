援鄂医疗队分享抗疫经验：三大优化方针为降低病亡率

人民网北京5月9日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中日友好医院援鄂医疗队副队长、外科重症医学科副主任段军介绍抗疫经验时表示，初到武汉遇到很多困难，但为了应对严峻的疫情防控形势，主要是做了三大方面的优化工作。

他介绍，首先，改造环境和设备。利用有限的条件改造病房，在24小时之内就将一个普通病房改造成能收治呼吸道传染病的隔离病房，基本建成“三区两通道”的基本工作环境。开科24小时之内，连续收治50位患者。在患者收满后，又遇到新问题，收治的病人有重症，也有急危重症，出现设备、耗材短缺。当后方得知这个消息后，连夜从北京运来两车24件重型生命支持器械，包括呼吸机、监护仪、ECMO等等。让我们有底气来降低病亡率、提高治愈率。

段军说，在救治过程中一套移动式三级防护设备起到很大作用。在重症病房里要给重症病人持续有效的监测，但在隔离病房，当穿上防护服、戴上护目镜后，有时医护人员就“耳不聪、目不明”，这时的监测显得尤为重要。我们所推行的移动式三级监护，第一级是可视化报警系统。第二级是可移动中央监护站，第三级是自动预警系统。有了这一体系，我们就能在第一时间发现哪些重症病人发生了病情变化，然后给予及时有效的处理和干预。

第二个优化是优化人员和结构。在来武汉的医务人员中，有ICU、呼吸与危重症医学科人员，也有内科、外科、急诊科等相关科室人员，我们把所有医生分为三个梯队，由重症和呼吸危重症医生组成第一梯队人员，管理危重症病人；普通重症病人由内科、外科、急诊科和中医科室大夫进行管理。临床上其他包括协调保障工作，由检验、放射等后勤科室以及一些医工、医务的行政科室来管理。我们对重症医学科和呼吸危重症医学科有一套完整的教学培训的体系，而我们用的呼吸机、ECMO、床旁超声一直就是我们的常规工作，这为救治工作带来经验。

第三是规范流程。段军说，在医院制定了很多不同的制度和流程，包括首诊负责制，交接班制度和主诊医生负责制，对有创和风险极高的情况，会根据临床情况，加以改良和优化，让操作者降低被感染可能性。

段军介绍，截至4月7日撤离武汉时，总共收治重症患者100名，有效地给这些病人上了有创、无创呼吸机的支持40例次，做了五个气管切开术，上了4个ECMO，其中有1例是主动脉球囊反博联合ECMO双重循环支持下的冠脉支架植入术。