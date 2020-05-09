中日友好医院国家紧急医学救援队：实现“患者零死亡 医务人员零感染 出院患者零回头”目标

人民网北京5月9日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院国家紧急医学救援队领队王燕森介绍，方舱医院是战时之需。中日友好医院国家紧急医学救援队此次驰援武汉，是首次整建制参加，包括了医生、防护、放射、药学、检验、管理人员，以及五台救援车辆。先后转战于东西湖方舱医院和光谷方舱医院。每到一处，就与兄弟医疗队快速磨合、对接，都是首批进舱并且筹建开舱的医疗队。累计接诊患者383人次，累计管理患者3643人次，最后实现了“患者零死亡、医务人员零感染，出院患者零回头”的既定目标。

王燕森表示，方舱医院不同于一般医院，它是临时改建，可以为确诊的轻症患者提供一些基本的生活照护和基本医疗。而且，方舱医院是一个固定空间，有几百人甚至1000人共同生活在一起。有些病人是从隔离点或定点医院转诊过来后，对于这样的环境能否适应；进入到方舱医院后，能否住得稳，会不会有一些不良情绪，这些是救援队进入方舱医院前的顾虑。

“想到最坏，才能做到最好。在第一天接诊过程中，我们设想了很多场景，但真正接诊时还是有不同。一是患者接诊时，不是按队员们预想的逐个来，而是十几个或几十个一起来。在接诊过程当，我们原先预想患者可能会出现一些不良情绪，但都没有出现，绝大部分患者对医务人员都很理解，也极其配合。”王燕森说。

在谈到印象非常深刻的事情时，王燕森说，有一位患者阿姨给救援队留下的印象非常深刻。因为对方舱医院不了解，刚进舱时不太配合治疗，对年轻的医护人员也缺乏一些必要的信任。但经过医疗队多名90后队员的悉心照护，这位患者阿姨完全改变了看法。在她出院后给我们医疗队员发送的微信中，写到“感谢你们中日友好医院医疗队，这次有幸和你们相见，你们的服务和管理都是一流的，亲切温暖，家里的子女也无非如此”。这位阿姨还特别强调，这次磨难和经历，让她深深感受到了祖国的强大。在方舱医院的这些日子，她说的感谢比她60年来说的谢谢还要多，而且是特别发自内心的真诚感谢。

“类似这样的例子，在我们工作的方舱医院里还有很多。比如情人节时，一位患者给医护人员悄悄送来一封情书；还有一位患者，用他熟悉的乐器二胡为医疗队员演奏了慰问乐曲，以及我们的队员李刚和患者在生日时互致诗歌祝福。在休舱时，当地公安干警和民警对医疗队员列队欢送时致敬、敬礼的场景，也都深深印在我们心里。正是这种患者与医务人员之间，生命与生命碰撞过程中的交流，让大家荣辱与共、同心同德，一起战胜疫情。”王燕森总结道。