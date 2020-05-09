热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

中日友好医院国家紧急医学救援队：实现“患者零死亡 医务人员零感染 出院患者零回头”目标

2020年05月09日15:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月9日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中日友好医院国家紧急医学救援队领队王燕森介绍，方舱医院是战时之需。中日友好医院国家紧急医学救援队此次驰援武汉，是首次整建制参加，包括了医生、防护、放射、药学、检验、管理人员，以及五台救援车辆。先后转战于东西湖方舱医院和光谷方舱医院。每到一处，就与兄弟医疗队快速磨合、对接，都是首批进舱并且筹建开舱的医疗队。累计接诊患者383人次，累计管理患者3643人次，最后实现了“患者零死亡、医务人员零感染，出院患者零回头”的既定目标。

王燕森表示，方舱医院不同于一般医院，它是临时改建，可以为确诊的轻症患者提供一些基本的生活照护和基本医疗。而且，方舱医院是一个固定空间，有几百人甚至1000人共同生活在一起。有些病人是从隔离点或定点医院转诊过来后，对于这样的环境能否适应；进入到方舱医院后，能否住得稳，会不会有一些不良情绪，这些是救援队进入方舱医院前的顾虑。

“想到最坏，才能做到最好。在第一天接诊过程中，我们设想了很多场景，但真正接诊时还是有不同。一是患者接诊时，不是按队员们预想的逐个来，而是十几个或几十个一起来。在接诊过程当，我们原先预想患者可能会出现一些不良情绪，但都没有出现，绝大部分患者对医务人员都很理解，也极其配合。”王燕森说。

在谈到印象非常深刻的事情时，王燕森说，有一位患者阿姨给救援队留下的印象非常深刻。因为对方舱医院不了解，刚进舱时不太配合治疗，对年轻的医护人员也缺乏一些必要的信任。但经过医疗队多名90后队员的悉心照护，这位患者阿姨完全改变了看法。在她出院后给我们医疗队员发送的微信中，写到“感谢你们中日友好医院医疗队，这次有幸和你们相见，你们的服务和管理都是一流的，亲切温暖，家里的子女也无非如此”。这位阿姨还特别强调，这次磨难和经历，让她深深感受到了祖国的强大。在方舱医院的这些日子，她说的感谢比她60年来说的谢谢还要多，而且是特别发自内心的真诚感谢。

“类似这样的例子，在我们工作的方舱医院里还有很多。比如情人节时，一位患者给医护人员悄悄送来一封情书；还有一位患者，用他熟悉的乐器二胡为医疗队员演奏了慰问乐曲，以及我们的队员李刚和患者在生日时互致诗歌祝福。在休舱时，当地公安干警和民警对医疗队员列队欢送时致敬、敬礼的场景，也都深深印在我们心里。正是这种患者与医务人员之间，生命与生命碰撞过程中的交流，让大家荣辱与共、同心同德，一起战胜疫情。”王燕森总结道。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn