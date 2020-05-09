实验室应急、检测能力“双提升” 中国检验医学战“疫”心得获国际认可

编者按：在新冠肺炎疫情暴发的大背景下，由中华医学会检验分会牵头，依托迈瑞医疗国际化平台，举办了主题为“疫情无国界，检验心连心”系列全球直播活动。来自全国的检验专家，向世界分享了他们对于预防和诊疗新冠肺炎的临床经验。内容涵盖实验室安全防护、新冠肺炎病毒诊疗方案解读、新冠肺炎病毒抗体检测技术应用等，同时还在印尼、非洲、印度等地区开设专场，将中国检验医学的战“疫”心得与国外同行分享。

核酸检测、抗体检测、常规实验室检测……一场突如其来的新冠肺炎疫情，不仅让大众记住了这一系列检测手段，也认识了它们所属的检验医学领域和相关的IVD（体外诊断）行业。

在全球被疫情笼罩的情况下，我国的检验医学专家在进行国际交流时，有哪些“战”疫心得可向世界分享？我国的检验医学发展状况如何？在世界上处于何种水平？IVD企业对疫情发展又会起到哪些积极作用？解放军总医院第一医学中心医学检验中心主任、中华医学会检验医学分会主任委员王成彬在接受采访时，对这些问题——进行了解答。

检验医学能力提升 获各行业和国际认可

从新冠肺炎疫情暴发伊始，核酸检测因具有特异性高等特点，既被认为是病毒检测的“金标准”，也是主要检测方法之一。其实，核酸检测作为临床实验室的一种检测方法，早已在日常检验时被经常使用。目前，我国已进入疫情防控常态化阶段，核酸检测乃至常规检验都发挥了作用。

“在本次新冠病毒疫情防控中，检验医学可以说做出了很大贡献。一位外籍病毒学专家曾对媒体表示，这次中国疫情防控有两个显著特点，一是政府信息更加透明；二是实验室检测能力有很大的提升，尤其是人员的技术水平值得肯定。”王成彬表示。

解放军总医院第一医学中心医学检验中心主任、中华医学会检验医学分会主任委员王成彬

“但我觉得，中国实验室检测能力能获得国际专家认可，得益于我国检验医学的快速发展。2003年发生SARS时，检验科的检测能力还相对较弱，特别是病毒核酸检测鲜有开展。而这次疫情中，很多医院，尤其是三甲医院的实验室都具备了能满足疫情需要的检测能力。因为如果检测不到位，就无法发现感染者，后续早报告、早隔离、早治疗更无从说起。”王成彬解释说。

“在‘战’疫过程中，医院检验科和医技人员受到了各类媒体广泛关注，称他们为‘离病毒最近的人’‘看不见的幕后英雄’。”王成彬还提到，中央电视台曾对检验科工作进行采访报道，邀请检验人员到演播现场参与节目或连线分享经验，这都说明检验医学学科在本次疫情防控中的贡献得到广泛认可。

核酸试剂研发迅速 促行业发展

目前，新冠肺炎疫情依旧在全球蔓延，分子诊断、快速诊断试剂等产品需求量激增。针对这一情况,我国批准了19个新冠病毒核酸和11个血清抗体检测试剂品种的注册,日产能达到了近千万人份。

对此，王成彬表示：“在这次疫情中，我国新冠病毒检测试剂的研发能力及产品质量，赢得了世界范围的广泛认可。”他还提出，尽管我国IVD行业总体水平与世界发达国家相比还有差距，但近十几年来发展非常迅速，一些企业的研发能力和产品质量已逐渐接近国际先进水平，甚至某些产品的质量已达到或实现了超越。

“在核酸检测试剂和抗体检测试剂的研发生产上，我国走在了世界前列。保守估计，全世界至少有80%的国家在使用中国的检测试剂产品。可以说，我国IVD行业经受住了这次疫情的考验，也证明国内企业研发能力的强大。”王成彬认为，这对提升我国IVD企业的品牌提升、增加未来产品国际市场占有率会起到很大作用。

“以前大家都觉得国外产品好，全球范围内也大多会采用国际知名企业的产品，国内一些IVD企业在抢占市场时感觉难度较大。但这次疫情中，由于国际知名企业产品供应量受限，为我国IVD企业产品全球范围的广泛应用提供了机遇。”在王成彬看来，抓住全球疫情防控的机会，提供满足市场需求的产品，可在很大程度上推动我国IVD行业的良性发展。

分享心得、捐赠设备 国家和企业显担当

当下，很多国家的新冠病毒感染人数还在增加。而我国已取得阶段性成果，疫情防控形势日趋稳定。目前，我国在进一步巩固疫情防控工作的同时，还尽最大能力向各国伸出援手，从向世界公开诊疗方案，到与世界连线交流战“疫”心得，展现了大国担当。

谈到我国检验医学为世界战“疫”提供的帮助时，王成彬表示：“在疫情初期，我们也是‘两眼一抹黑’。在核酸检测过程中，通过实验室之间的经验交流，对不同厂家试剂易用性、质量保证、样品采集、灭活、保存等方面进行总结，积累了大量经验，及时、科学的解答了各界对初期核酸检测诊断新冠病毒感染假阴性等问题，及时组织专家编写了《2019新型冠状病毒肺炎临床实验室生物安全防护专家共识》和《2019新型冠状病毒核酸检测专家共识》。”

他还提出：“回顾检验医学之前的国际交流历程，中国参与高层次交流的机会并不多，更多的还是向国外同行学习取经。但这一次，包括国际临床化学会与检验学会（IFCC）在内的一些欧美国家检验学术团体，都积极寻求与中华医学会检验分会合作，充分说明中国检验人在新冠病毒疫情防控中团结协作、积极进取的工作成果，以及近年来我国检验学科的快速发展得到了国外同行认可。”

在国际检验交流过程中，王成彬提到，国外专家对于核酸检测、实验室安全防护等经验都特别重视。

他先以核酸检测为例，分析了前段时间各类媒体讨论热烈的新冠病毒感染病人痊愈出院后“复阳”的问题。“病人痊愈出院前连续检测新冠病毒核酸结果阴性，但出院后复测又成阳性。目前国外也出现类似情况，但一些学者将之归类为二次感染。其实新冠病毒感染病人痊愈后，短期内二次感染的机率应该很小。出现这种现象很可能是由于病人症状消失后，其体内病毒并没有被完全清除，或是因为病毒量少检测不到，或是转入身体其它部位，从而导致检测结果‘假阴性’。”王成彬说。

“所以在采集咽拭子、鼻咽拭子标本时，检测人员采集的位置是否正确、力度大小是否合适，这些都要进行规范化。而且，病毒早期最易感染呼吸道粘膜，血液标本不太容易检测到病毒核酸，但随着病情的变化和病程的延长，可能会有病毒入血或侵入其它组织器官。在病情恢复期，上呼吸道病毒量下降，如增加血液、粪便等其他类型标本病毒检测，可能会提高其阳性率。”王成彬解释说。

在谈到实验室防护经验时，他表示：“在疫情早期，由于担心检验人员被感染的风险，中华医学会检验分会组织编写了实验室生物安全防护的专家共识。其中包括进实验室后必须戴口罩和手套；接收新冠肺炎病人标本时，要对自己、实验室的空间和桌椅消毒；以及检测标本时出现意外情况的应急措施等等。”

此外，王成彬还特别强调，在抗击疫情的过程中，从医护诊疗到医疗设备、试剂开发，离不开各行业的通力合作。其中，企业的作用不可忽视。

他介绍：“无论是试剂还是设备的生产，国内生产企业都付出了极大努力。疫情暴发后，我国IVD企业立即对武汉的火神山医院、雷神山医院，以及各地一些医院进行了一系列针对疫情的设备捐赠，体现了民族企业的担当。同时，还向国际部分医疗机构进行捐赠，展现了国家和企业形象。”

“值得一提的是，为应对这次疫情，迈瑞等企业还搭建了国际交流平台，让专家们从点到片、再到面进行沟通。通过多场国际学术交流，让世界更好地了解中国检验医学的发展近况。”王成彬补充说。（董童）