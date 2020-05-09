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“服软”能让 婚姻更幸福？

2020年05月09日08:45 来源：重庆晚报网

　　正在热播的电视剧《清平乐》中，皇后曹丹姝事事都要讲个道理，分个对错，张贵妃做作矫情，却收获官家的疼爱。这让很多网友讨论，在婚姻里到底要不要“服软”？现实生活中，也有曹丹姝这类人，性格要强，不服软，刘浩的妻子就是这样一个人。

　　“要强归要强，吵架给了台阶还不下。”28岁的刘浩，家住沙坪坝区百年世家，和妻子杨女士结婚一年半，记者近日联系他时,他还在为妻子与他冷战而郁闷。

　　原来，五一节假期刘浩的妻子非要回奉节老家，而他却觉得，春节才回了老家，这个假期想就留在主城休息。可妻子却和他赌气说要自己坐大巴车回去，无奈之下刘浩只好开车回家。5月5日回城路上很堵车，刘浩就抱怨了一句：“要是听我的，安安静静呆在主城就不用受这罪了。”结果妻子就发飙了，认为刘浩一直埋怨她做的决定，大吵了一架，“从那天回家后就不搭理我了，我都道歉很多次了，总当我是空气，我太难了。”

　　刘浩说，结婚以前妻子就很要强，每次吵架都要他先道歉，婚后更是要求事事都得听她的，放假走哪儿玩，朋友聚会什么时候回家，都得听她的，“之前买车，我就想全款买一辆八九万的代步车，可她觉得不上档次，和我为此争执了好几天，最后非要贷款买现在这辆16万的车，弄得现在每月3000多元的车贷，经济压力特别大。”

　　“我就不明白了，夫妻之间相处就应该相互给对方台阶下，能服软就服软嘛。她为何就不能呢？”刘浩说，这次已经冷战了两天，自己都道歉给了台阶妻子还不下。

　　刘浩的朋友胡先生对他这好脾气有些“看不惯”：“每次一吵架，无论谁的错，都是他道歉。在我看来，小杨那要强的个性就是让他给惯出来的。要是他不道歉，我就不信会不服软，还能一直僵持下去不成。”

　　“每次只要一不合她的意就是吵架，一吵架就非得我先服软，否则她可以一直冷战下去。”刘浩说，虽然每次无论对错都是自己先服软道歉有些心累，但夫妻之间要是都一直僵持，会更加伤感情，走不长远。

　　讨论

　　婚姻里你会“服软”吗？

　　冯先生（40岁 餐饮老板）：

　　我们做餐饮的一般回家都比较晚，有时门店关门了还有应酬回家就更晚，老婆就经常和我为此吵架。其实我在外应酬也是为了这个家，要是和她理论，讲道理，就只能是相互伤害，所以每次都是我服软道歉说“下回早点”。夫妻之间总要有一方要让着另一方的，这也是夫妻之间的相处之道。

　　范娟（29岁 销售）：

　　我老公就经常和我讲大道理，每次都听得我冒火，见我生气了他就收了，一边道歉一边逗我笑。每次上一秒可能我还很生气，下一秒就被逗笑了。要是我一直僵持，我们感情也就不会像现在这样好。

　　黄先生（51岁 面馆老板）：

　　舌头跟牙齿再好也会有磕碰，适当服软能更好地经营婚姻。但如果一方太强势，从来都不服软，那最后只会是一个字——散。

　　专家

　　适当“服软” 能增加婚姻幸福感

　　情感专家、重庆师范大学心理学教授周小燕认为，婚姻不是竞争关系，也不是对立关系，而是家和万事兴里“和”的关系。因此，不能处处讲道理，不能一味逞强，也没有办法争个对错。刘浩的妻子一点吃不得亏，这在婚姻中是特别伤害两个人的感情，一方面显得没有自知之明，另一方面让伴侣压抑委屈。如今丈夫还能处处忍让，当忍让不了的时候婚姻就会出问题。有时候可能婚姻不出问题，丈夫长期的负面情绪得不到宣泄，身心健康也可能会出问题。

　　虽然每个家庭都有自己独特的相处之道，但健康的夫妻相处之道的核心还是在于平衡、包容、和谐。所以，适当地服软能增加婚姻幸福感。服软既是在给对方面子，也是让对方感受到被需要的感觉。但是，也不是事事都服软示弱，要明白：善良要有锋芒，妥协不违原则。（记者 张春莲）

(责编：许心怡、崔元苑)


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