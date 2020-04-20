单身力，婚姻中的顶级魅力

执子之手简单，与之偕老不易。感情要用心，婚姻要用脑。绷得太紧的绳子，容易断；管得太多的关系，易疲惫——

很多人把婚姻当成自己生活的全部，忍受着满心苦闷。习惯性验证伴侣是否在乎你，依赖对方的赞美以获取认可，是对情感缺乏自信的表现；而依靠对方的财力和家境，来填补你的购买欲，是经济不独立的证明。

填得满满当当的婚姻会让人丧失自我，继而感到厌倦，失去对婚姻生活的激情。因此在婚姻里，生活上的高度依赖和精神上的高度依恋，都要极力避免。

英国心理学家温尼科特强调：完美的相处关系，是“窝在爱人的怀里孤独”。这是两人相处、信任的最高境界。

夫妻相处需要张弛有度，给彼此空间，不轻易沦为对方的附属品。你有你的兴趣爱好，我有我的独处空间，彼此之间不需要为了对方迷失自我。

留白的婚姻更让人轻松愉悦：你有你的英式下午茶，他有他的健身房；你有你的三五闺蜜，他有他的肝胆兄弟；你有你的口红色号，他有他的限量球鞋；你有你追求的梦想，他有他的事业规划。

婚姻关系中过得好的人，都有一种“单身力”。这不是怂恿大家不要结婚，更不是逃避问题。而是不论结婚与否，你都要有照顾自己的能力。你们彼此依赖又相互独立，这样才能更妥当地解决问题，才能在家庭中有更好的担当。

婚姻不是凑合过日子，倘若一个人连照顾自己的能力都没有，那对伴侣来说还不如单身活得精彩。

所以，婚姻中保持人格独立，清楚自己想要什么。这样以后无论如何，都有过好生活的资本。（东闻）