如何做好自我防护和心理调试

钟南山院士（右）与中国留学生代表视频连线现场

新冠肺炎疫情在世界各地持续扩散蔓延，海外留学人员的安全与健康时时牵动着祖国人民的心。在海外如何做好自我防护和心理调试？日前，外交部和国家卫健委邀请中国工程院院士钟南山与在美国、俄罗斯、韩国、澳大利亚、加拿大、阿尔及利亚的中国留学生代表视频连线，讲授防疫抗疫知识。该视频通过央视新闻客户端以及央视新闻在微博、快手、抖音、今日头条等全网平台的官方账号同步直播。

“四早”是关键，可避免绝大多数感染

钟南山介绍，新冠肺炎病毒的传染性是始料未及的，从传染性的指数来讲，一般流感是1，SARS是接近2，中东呼吸综合征是1.5，新冠肺炎是3。

钟南山表示，中国抗疫的特点是做到“四早”。即早防护、早发现、早诊断、早隔离。“早防护”，最关键的是自我防护，包括与他人保持距离，戴口罩等；早发现，有不舒服就去看病；早诊断、早隔离，中国有社区的联防联控，从各方面督促，互相提醒帮助。

新冠肺炎主要是通过飞沫和接触感染，只要避免了这些，就能避免绝大多数的感染。

钟南山表示，据观察，新冠肺炎病人康复出院后恢复得不错。没有基础性疾病的，恢复得很快，就算有些基础性疾病的，也比SARS那时要好一些。17年前的SARS患者，半年到一年后还有肺部纤维化，而新冠肺炎患者肺部纤维化不是很严重，看起来是可逆的，所以后遗症并不大。

出现不适症状怎么办

钟南山表示，新冠肺炎跟流感出现的症状很相似，像全身不舒服、发热、鼻塞、轻咳嗽等，特别是疲劳。新冠肺炎患者不是每个人都发烧，流感患者也是这个情况，所以单纯靠症状、不进行检测很难确诊。咳嗽是很多疾病的共同症状，干咳一般是急性支气管炎的症状，不是流感最早出现的症状。因此，不要把干咳作为唯一的考虑，应该多分析。

如果需要做核酸检测的话，钟南山建议海外留学生到医院门诊去做，因为核酸检测的要求比较高，自己不可能在家中做。检测结果是阳性也不必恐慌，好好配合治疗。

钟南山提醒海外留学生，一旦出现轻微发烧，就要重视起来，多多喝水，也可以吃点从中国带过来的药物，比如日夜百服宁、布洛芬、连花清瘟胶囊等。

他特别提到，刚刚做完一个实验，有充足证据证实连花清瘟胶囊对病毒有一些抑制作用，其好处是对病毒引起的细胞损伤、炎症有很好的修复作用。80%以上的患者都属于普通型新冠肺炎患者，连花清瘟胶囊比较适合普通型新冠肺炎患者服用。

无症状感染者有四种情况

钟南山表示，所谓无症状感染者，其实有这么几种情况：

第一种，是患病的前驱期，或者潜伏期，一般是3到7天，这个时间内没有症状，但是他已经感染了，过了3到7天，会出现发烧、咳嗽、乏力等症状。

第二种，实际上他自己有一些不舒服，比如觉得疲劳、很累、想睡觉、肌肉酸痛，鼻子咽喉也不太舒服。做核酸检测呈阳性，实际上他属于症状非常轻的感染者，这种情况的人也占了相当一部分。

第三种，是核酸检测呈阳性，但没有症状，经过一段时间他还是没症状。中国大陆一般对这种情况的人再做核酸检测，并做血清抗体的检测。如果第二次核酸检测变成阴性了，抗体也是阴性，他根本就不是新冠肺炎患者。如果第二次还是阳性，他就是无症状感染者。

第四种，非常个别的、少数的人，核酸检测出来是阳性，做了多次核酸检测都是阳性，没有产生抗体，我们称这些人为“病毒携带者”。

如何做好防护、缓解心理压力

钟南山建议：第一，戴好口罩，做好防护。我们知道，病毒要附着在一些东西上才能传播，最突出的就是通过飞沫传播。戴好口罩很关键，不要人云亦云。以前，很多外国人对中国人戴口罩投以异样的眼光，现在，一些曾经反对我们戴口罩的人也开始戴口罩了，正是我们的正确做法带动了他们。

第二，如果多人共同居住，在共用的厕所、厨房等公共空间，要注意消毒和洗手。

钟南山表示，一般来说，病毒在高温环境下存活率、活动率比较差，夏季气温高，对病毒活动不利，但是自然中的紫外线没有强到消毒的程度，不能靠高温来隔断病毒的传播。他提到，蚊子叮咬可以传染很多疾病，比如疟疾、登革热等，这在非洲比较多见。但是到目前，没有任何证据表明，新冠病毒能够通过蚊虫传播。

有留学生问到，疫情之下留学生的心理压力普遍很大，如何缓解心理压力？钟南山回忆起他在41年前赴英国留学的经历，当时也感到孤独、压抑，学科工作又很重，压力非常大。如今在疫情形势下，他特别理解留学生们的感受，勉励他们把这次疫情当成是对自己心理的一次测试，不仅要做好身体上的防护，更要做好心理上的防护。要坚持学业，锤炼意志力。

（据外交部领事直通车）