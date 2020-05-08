北医三院援鄂医疗队副队长：主动请缨支援 只是出于普通医生的责任感和使命感

人民网北京5月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，北医三院援鄂医疗队副队长、危重医学科副主任葛庆岗表示，1月25日，大年初一，北京大学第三医院接到国家卫生健康委员会紧急通知，需要组建医疗队支援武汉。当时，自己主动请缨，只是出于一个普通医生的责任感和使命感。

葛庆岗分享称，自己是一名重症医学的老兵，有比较扎实的临床经验，曾参加过2003年抗击非典，2009年H1N1、2010年玉树地震等大型公共卫生应急事件，拥有良好的应急事件的处理经验。

葛庆岗称，在医疗队员选择方面，主要是基于四方面考虑：一是保证呼吸专业、重症医学专业的医护人员力量；二是重症患者病情复杂，医务人员工作强度大，需要组建一支专业年轻的队伍，要重症医学12人，呼吸和危重科7人，急诊科11人；三是新冠肺炎患者当中，老年人比例高，常合并多种基础疾病，隔离病房突发紧急情况救治、不方便会诊需安排适当比例的内科医生、外科医生；四是医生、护士应拥有重症和急诊的临床培训经历。

葛庆岗称，组建的医疗队具备除了以上四方面条件外，第一批医疗队20名队员当中有7名党员，在出发之前，医院党委成立了医疗队临时党支部。后来随着三批共137名队员集结，在临时党支部的基础上成立了临时党总支，下设7个临时党支部，融合7个诊疗小组，共同开展工作。党组织的力量也是战斗力的重要保障。