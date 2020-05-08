人人都需要“运动处方”

人们常说，“生命在于运动”。疫情过后，越来越多人关注自己的健康，不少人开始用运动重启生活，我们从微信运动的每日步数、朋友圈跑友们的晒图等就可见一斑。然而，医学专家提醒说，“运动是一把双刃剑”。科学运动，让人受益匪浅；运动不当，会导致受伤，甚至损害健康。

那么如何科学运动？人们在运动中，经常有很多疑问——戴口罩可以运动吗？为什么？急性损伤到底是冰敷还是热敷？俗话说伤筋动骨100天，那还能运动吗？运动可以治疗糖尿病吗？其实，我们每个人的年龄、体力以及心血管功能等身体情况都不一样。我们人人都需要拥有一张个性化的“运动处方”。

5月9日20：00-21：00，复旦大学运动医学研究所所长、中华医学会运动医疗分会主委陈世益教授将做客“人民好医生”直播间，带你了解运动医学的魅力，为您的健康保驾护航！

专家介绍：

陈世益，复旦大学运动医学研究所所长、国家临床重点专科华山医院运动医学科主任，上海市人民政府参事，中华医学会运动医疗分会主委，中国骨科医师协会运动医学专委会主委，国际汽联中国F1大赛CMO

擅长：膝、肩、踝、跟腱、髌股关节等损伤、不稳与疼痛的关节镜微创诊治，包括软骨、韧带、半月板、肩袖、盂唇 、肌肉、肌腱创伤等

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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