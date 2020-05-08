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人人都需要“运动处方”

2020年05月08日14:50 来源：人民网-人民健康网

人们常说，“生命在于运动”。疫情过后，越来越多人关注自己的健康，不少人开始用运动重启生活，我们从微信运动的每日步数、朋友圈跑友们的晒图等就可见一斑。然而，医学专家提醒说，“运动是一把双刃剑”。科学运动，让人受益匪浅；运动不当，会导致受伤，甚至损害健康。

那么如何科学运动？人们在运动中，经常有很多疑问——戴口罩可以运动吗？为什么？急性损伤到底是冰敷还是热敷？俗话说伤筋动骨100天，那还能运动吗？运动可以治疗糖尿病吗？其实，我们每个人的年龄、体力以及心血管功能等身体情况都不一样。我们人人都需要拥有一张个性化的“运动处方”。

5月9日20：00-21：00，复旦大学运动医学研究所所长、中华医学会运动医疗分会主委陈世益教授将做客“人民好医生”直播间，带你了解运动医学的魅力，为您的健康保驾护航！

专家介绍：

陈世益，复旦大学运动医学研究所所长、国家临床重点专科华山医院运动医学科主任，上海市人民政府参事，中华医学会运动医疗分会主委，中国骨科医师协会运动医学专委会主委，国际汽联中国F1大赛CMO

擅长：膝、肩、踝、跟腱、髌股关节等损伤、不稳与疼痛的关节镜微创诊治，包括软骨、韧带、半月板、肩袖、盂唇 、肌肉、肌腱创伤等

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

三、更多链接：扫码关注复星健康+ 可观看直播

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！

(责编：李轶群、许晓华)


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