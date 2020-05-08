多团队大开间共同办公应戴口罩

本市公共卫生事件应急响应级别调整后，工作场所如何做好个人防护？昨天，市疾控中心针对上班族关心的问题给出建议，提醒上班族坚持健康监测，不带病上班；多团队在大开间、大进深场所共同办公的上班族，工作时仍应佩戴口罩。各单位可实行“绿码”上岗制，“绿码”参会制。

疾控部门提醒，目前上班族仍然要密切关注自身健康状况，如果出现发热、干咳等症状，请及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就诊。主动向单位报告发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班。各单位（部门）可利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”上岗制，并建立体温监测等健康监测的长效机制。办公场所要注意保持通风，优先推荐开窗自然通风，有条件的可以开启排风扇等抽气装置来加强室内空气流动；使用集中空调通风系统时，应调整到最大新风模式运行，确保室内新风量达到卫生标准要求，定时开启窗户加强通风。

工作中要做好个人健康防护，办公场所要坚持科学佩戴口罩，建议随身携带口罩，视不同人群场景选择佩戴适宜的口罩。如果多团队在大开间、大进深场所共同办公，多家单位在同一楼层共同办公且人员密度较大，应佩戴口罩；在商务洽谈、拜访客户等无法确定风险的工作环境下，应佩戴口罩。工作中保持个人卫生，勤洗手，接触可能被污染的物品后，必须洗手，或用手消毒剂消毒。外出回到家，一定要先洗手。工作服保持清洁卫生。公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。员工食堂进餐时，如果就餐人数较多应采取有效的分流措施，避免人员密集，食具饮具保持一人一用一消毒。取餐、就餐时人员间距应保持1米以上距离。购（取）餐后分散就座、不扎堆，就餐时不聊天。

目前的响应级别下，疾控部门依然建议开会要遵循“非必须不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议及室内外群众性活动。如果必须开会，建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，尽量控制参会人数，避免不同会场之间的人员流动。会场内座位的摆放尽量增加间距，参会人员前后左右间隔距离不少于1米。参会人员应利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”参会制，不得带病参会。注意个人防护，建议随身携带口罩，视不同人群场景选择佩戴适宜的口罩。行业主管部门有其他要求的，执行行业主管部门的相关规定。（记者 贾晓宏）