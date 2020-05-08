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警惕这种抑郁症！三招自测你是不是真正的快乐

梅艺璇

2020年05月08日08:50 来源：人民网-科普中国

从张国荣到乔任梁，陈百强到崔雪莉，许多公众人物，正因不堪忍受抑郁症的折磨而选择结束他们本应绚烂多姿的生命。惋惜之余，我们不难发现，抑郁症已然成为威胁我们生命健康的一大元凶。

其中有一类特殊的人群因为各种原因（如激烈的竞争，要想得到他人的尊重，在他人面前显示自己的优越，要能“镇住”他人，争取更多的“粉丝”等等）,他们总是向周围的人隐藏自己的负面情绪，表面看似开心，过着与正常人一样、甚至要优于正常人的生活，但内心实则抑郁。事实上，他们有可能患了微笑抑郁症。通常情况下服务行业人员（如服务员、推销员、空姐、护士等）、职场白领等更容易如此。

今年5月8日，是第72个“世界微笑日”。1948年，世界精神卫生组织将国际红十字会创始人亨利·杜南的生日——5月8日定为“世界微笑日”，希望通过微笑促进人类身心健康，传递愉悦与友善。但我们的微笑，真的都是发自内心的快乐吗？

如何简单自测自己是否出现微笑抑郁症的倾向，不妨试试下面这三招：

首先，外表很乐观，总是选择将自我真实的情绪积压，并且不能及时调节和宣泄负面情绪。

其次，兴趣缺乏，对任何事情，包括之前感兴趣的活动，都难以提起兴致，行为被动。

最后，快感缺失，身体总是疲乏无力，内心没有轻松愉快的感觉，生活中明显感觉精力下降。

如果你出现了上述现象并已持续一段时间，一方面可以进行自我调节，如回忆一些以往经历中积极的一面，在这种回忆中接受积极反馈，引起自己发自内心的笑容；也可以一开始控制自己的情绪，尽量微笑，哪怕是“装”，也要装一下。因为大笑，甚至微笑，都是动作反应，情绪可易引起不一样的动作，反之，动作也会引起不一样的情绪。大笑或者微笑这样的动作反应总是与积极的情绪联系在一起的，经过“装笑”的动作，引起积极的情绪反应，再多想想积极的事件，情绪会受到良好的调节，等等。

如果自己一时确实调节不了，建议尽快前往医院，由专业人士评估诊断后，接受相应的心理干预或药物治疗。

本文由中国科学院心理研究所研究员吴瑞华进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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