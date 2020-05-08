国家卫健委：5月7日新增确诊病例1例 为吉林本土病例

人民网北京5月8日电（董童）国家卫生健康委于8日在官网发布的《截至5月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为本土病例（在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者645人，重症病例减少5例。境外输入现有确诊病例219例（含重症病例5例），现有疑似病例6例。累计确诊病例1680例，累计治愈出院病例1461例，无死亡病例。

情况显示，截至5月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例260例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例77993例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82886例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者736010人，尚在医学观察的密切接触者6167人。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察42例（境外输入10例）；尚在医学观察无症状感染者854例（境外输入71例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1529例。其中，香港特别行政区1044例（出院944例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院40例），台湾地区440例（出院347例，死亡6例）。