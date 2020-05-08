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飞奔，点燃生的光亮

王子潇

2020年05月08日08:31 来源：人民网－人民日报

【人物】飞奔抢救保安的朱灏宇

【故事】朱灏宇是吉林大学中日联谊医院质量管理部的医生，目前是北京协和医学院的一名博士后。不久前，北京一小区保安在巡逻时，突发心脏骤停，仰面摔倒，身体抽搐不止。正在附近的朱灏宇发现情况后，立刻飞奔过去，跪地进行抢救处理，并让周围的人帮忙打急救电话。经过两分钟急救，保安的呼吸和脉搏逐渐恢复，救护车赶到时，生命体征已趋于平稳。朱灏宇向急救人员告知情况，并要来口罩为保安戴上，才放心离开。网友们纷纷点赞，“你飞奔的样子真美！”

【点评】

何为“白衣天使”、何为“医者仁心”，朱灏宇那义无反顾的飞奔，就是一个生动的注脚。突发性心脏骤停，急救黄金4分钟至关重要，耽搁一秒，都可能导致无法挽回的结果。在他人命悬一线之际，朱灏宇毫不迟疑地飞奔而至，只为争分夺秒的救治，尽显医者的职责与素养。

其实，这样的飞奔并不罕见，朱灏宇也不是第一次出手救人，此前她就曾在飞机上救助晕机老人。而生活中，更多人遇到类似情况时，都会尽己所能去拯救生命。上海急救车司机王敏祥，为了救助患者千方百计提速，与死神竞速；动车上有旅客突发疾病晕倒，医生慕晓明听到求助广播，立即起身救治，不介意患者呕吐物的脏乱，帮患者渡过难关。“第一时间就是要去救人，能为病人多争取一秒是一秒。”只要遇到患者，无论何时何地，他们都会奋不顾身、分秒必争，这是医务工作者的本能与初心，也是让人们最感动、最安心的理由。

医护人员分秒必争的背后，是不放弃任何一丝希望的全力以赴。有的为抢救心脏骤停患者，累计胸外心脏按压约1.5万次，终换得患者恢复自主心律；有的为救治患者连续工作十多个小时，患者转危为安，自己却累至病倒。所谓仁心仁术，就是想尽一切办法，为挽救每一个生命坚持到底。他们每一次拼尽全力，都是在点燃生命的光亮，给患者及其家属以生的希望。正如网友们所说，“不仅救了一个人，还挽救了一个家庭！”

“仁心良术，大医情怀”，这是朱灏宇心中的追求，也是无数医务工作者的坚守。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，那些奋战在一线的医务工作者，多少次与死神较量、多少次争分夺秒，让人们动容不已。他们无暇喝水，难得休息，工作期间甚至不去厕所，只为能节省时间救助更多患者；他们闻令而动，不畏风险，以最快速度从四面八方支援湖北，立即投入抗疫战斗，在火线上挽救生命……与时间赛跑，为患者拼搏，只因他们有着医道无私、救死扶伤的使命担当。从义无反顾的飞奔，到白衣执甲的逆行，他们都是最可爱的人！

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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