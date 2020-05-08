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垃圾分类，北京开始动“真格的”

2020年05月08日08:29 来源：中国妇女报

刚刚过去的“五一”假期，假如你在北京点了外卖，像以前一样把吃完的包装盒和残渣剩饭一起装进一个袋子里扔掉，这样做有可能被罚款！

今年5月1日，新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）正式施行，标志着北京市垃圾分类进入全面升级新时代，实施垃圾分类由倡导转化为法定义务。《垃圾分类，我们一起来——致首都广大市民朋友的一封信》中提示，市民在家中摆放“两桶一袋”，即厨余垃圾桶、其他垃圾桶和可回收物袋。将每天产生的生活垃圾，先分类，再按要求投放到小区相应的垃圾桶中，并倡导市民践行绿色低碳生活方式，提倡废旧物品重复利用、使用再生利用产品、减少一次性用品使用，适量点餐、“光盘行动”、选购净菜、减少购买过度包装产品等。

那么，我们该如何正确扔掉一份吃剩的外卖呢？剩饭剩菜、瓜果皮核属于厨余垃圾，外卖包装、一次性餐具属于其他垃圾。如果点了大棒骨，那么它也是其他垃圾。

北京生活垃圾分四类，标准着重“有害”“无害”

与上海等地不同，北京垃圾分类标准主要在于“有害”和“无害”。具体到生活垃圾，分为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾四大类。目前，北京市不少区域都已按照“两桶一袋”原则指导居民开展居家垃圾分类。“两桶”即厨余垃圾桶、其他垃圾桶，“一袋”包括纸张、塑料瓶、易拉罐等可回收物，可单独装在一个袋子。这样，居民在社区可迅速准确找到以绿（厨余垃圾）、蓝（可回收物）、红（有害垃圾）、灰（其他垃圾）四个颜色标识相对应的垃圾桶，方便正确投放。至于节能灯、水银血压计、蓄电池、墨盒等有害垃圾，因为一般家庭产生量都不大，可不在家中单独设置垃圾桶，及时投放到社区的有害垃圾收集容器即可。还有人编了一个顺口溜，让垃圾分类更加一目了然：能卖钱的蓝桶桶，易腐烂的绿桶桶，有毒有害红桶桶，沒人要的灰桶桶。

《条例》还明确，对于不按要求投放的单位，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处1000元罚款；再次违反规定的，处1万元以上5万元以下罚款。个人违反垃圾分类投放规定，则由生活垃圾分类管理责任人进行劝阻；对拒不听从劝阻的，生活垃圾分类管理责任人应当向城市管理综合执法部门报告，由城市管理综合执法部门给予书面警告；再次违反规定的，处50元以上200元以下罚款。应当受到处罚的个人，自愿参加生活垃圾分类等社区服务活动的，不予行政处罚。

垃圾分类关注度大幅提升，垃圾分类指导员助力正确投放

据百度搜索大数据显示，最近一周，北京地区搜索垃圾分类相关问题热度环比上涨108%，其中“剩饭菜属于什么垃圾”“垃圾分类罚款标准”“塑料袋属于什么垃圾”等问题最受关注。此外，在过去一个月，“垃圾处理器”的搜索热度环比上涨35%，是4月搜索热度涨幅最大的商品之一。

4月16日，录入了3000余种生活中常见垃圾品类的“北京市垃圾分类宝典”上线，关注北京市城管委官方微信公众号“管城理市”，点击右下角的“垃分宝典”即可进入小程序。输入垃圾名称或拍照上传图片，随手可查垃圾类别、如何投放。

在北京市朝阳区呼家楼北里的垃圾投放点，第三方服务公司的垃圾分类指导员杨兰，除了要在垃圾投放点巡回指导，还要对居民没有准确投放的垃圾进行二次分拣。她说，垃圾分类的习惯养成还有个过程，个别居民图省事将装厨余垃圾的塑料袋也扔进厨余垃圾桶，我们要将其单独拣出来扔进其他垃圾桶。该公司副总经理韩玉玺介绍说，社区的每一位垃圾指导员要负责六七组垃圾投放点，清运员每天上午、下午各一次将垃圾桶站投放的垃圾分类运输到清洁站。

朝阳区劲松五区是北京第一批“生活垃圾分类示范小区”，“互联网+垃圾分类”模式是劲松五区普及垃圾分类的“法宝”，居民投放垃圾后可以刷卡获取积分换购商品；在西城区新风街一号院，垃圾分类用上了“人脸识别”，扔垃圾前得先“刷脸”，系统识别后自动打开分类投放口，并根据所投垃圾为投放人进行积分。西城区广内禄长街专门引入了资源回收垃圾桶，居民可将饮料瓶、纸类、纺织物、金属等投入待回收使用并获得礼品。一位垃圾投放指导员一边接过小区居民投放的垃圾，一边说：“您这个药盒属于可回收垃圾，用完的药瓶则是有害垃圾，需要分类投放。”

清华大学环境学院教授刘建国说，受疫情影响，目前垃圾分类的大规模入户宣传还不能正常开展。但是我们可以借鉴防疫形成的好机制，如社区精细化管理、引导居民培养卫生习惯等，将这些好措施引入到垃圾分类的宣传推进中。

垃圾分类后将拒绝混装混运，六成街乡已创建垃圾分类示范区

垃圾分类最令人困扰的无非是“辛苦分类2小时，混装混运2分钟”，只有做到垃圾分类运输至不同终端处理，才能避免大家担心的“前分后混”。据了解，5月1日至7月31日，北京市城管执法局将开展为期3个月的生活垃圾强化执法专项行动，重点查处生活垃圾混堆混放、收运企业混装混运等行为。《条例》规定：生活垃圾收集、运输单位若违反收集、运输生活垃圾的相关规定，将由城市管理综合执法部门责令清除，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，由城市管理综合执法部门吊销生活垃圾收集、运输经营许可证。

同时，自5月1日起，北京重新喷涂“换新装”的垃圾收运车也同步亮相，绿、灰、蓝、黄四种颜色的转运车分别可运输厨余垃圾、其他垃圾、可回收物、大件垃圾，垃圾车身印有清运单位名称、监督电话，全市8000余辆垃圾收运车也将全部重新喷涂。北京市城管委副主任李如刚表示，截至目前，北京市已设置垃圾分类桶站、分类驿站11.3万余座，并有垃圾分类指导员2万余人，共有厨余垃圾运输车辆1259辆，其他垃圾运输车6412辆，密闭式清洁站、小型垃圾中转站980座，有生活垃圾处理设施44座，总设计处理能力达到了每天32711吨，可满足垃圾分类处理需求。

北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场副场长杜永旭说，二道沟密闭式清洁站负责接收附近2公里范围内的垃圾。“绿桶进绿车、灰桶进灰车”，如果运送来的厨余垃圾掺杂了其他垃圾，比如餐巾纸、塑料袋、瓶子等，或水分太高，清洁站可以拒收，让其二次分拣。

据北京市有关工作方案，在垃圾处理阶段，有害垃圾会进入危险废物处理中心，进行无害化处理；可回收物进入再生资源回收利用系统；厨余垃圾则运送至专门的处理终端，多用于制造肥料等。居民投放的其余垃圾80%以上采取焚烧等资源化处理方式，预计到2025年底将实现垃圾“零填埋”。

据了解，目前，北京60%的街道、乡镇开展了垃圾分类示范片区创建。自5月起，全市居民小区将逐步配齐垃圾分类指导员，开展社区宣传、现场指导、分类整理、投放监督等。到今年底，全市90%以上的街道乡镇都将开展示范片区创建工作。5月4日，北京市生活垃圾分类推进工作指挥部开展了首次现场督导检查，表明了政府相关部门从一开始就高度重视落实相关制度。当检查、监督、执行力量同时发力，垃圾分类效果可期。（记者 张峥）

(责编：许心怡、许晓华)


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