农业生产性服务解种地难题

疫情防控不误春耕。来自农业农村部的消息，截至5月5日，全国早稻播栽已全部完成，中稻播栽12%，春播玉米已播种63.8%， 全国春播进度快于往年。这个成绩来之不易。全国6万多个农机服务组织，2000万台套农机投入春耕，不少农民手机下单，“一站式托管”种地，“互联网+春耕”成了趋势。

“这种新服务模式的快速推广，既是疫情防控的需要，也是农业转型升级的必然。” 张红宇认为，伴随农村劳动力加快转移，农业现代化面临两个基本问题，一是 “谁来种地”，一是 “怎么种好地”。前者的解决有赖于发展各类新型经营主体，后者则要求培育农业社会化服务主体，发展好农业生产性服务业。

解决小农户办不了、办不好的事

什么是农业生产性服务？

张红宇说，通俗地说，就是贯穿农业生产作业链条，为农业生产经营提供服务，让农民省钱、省心、省力气的产业。“关键是要集中解决小农户办不了、办不好，或者办起来不经济、办起来很麻烦的事。”

从世界范围看，发展农业生产性服务业是现代农业发展的基本规律。农业经营规模不单指土地规模，也可以是服务规模。目前，全国有37万个提供农业生产托管服务的服务组织，涌现出全程托管、代耕代种、联耕联种等多种服务方式，对于更好地将普通农户引入现代农业发展轨道，发挥了越来越重要的作用。

目前，全国有50多万农业科技人员，拥有近10亿千瓦农业动力机械，300多万个农民合作社、家庭农场等新型经营主体。张红宇说，“加快推进农业生产性服务业的基础条件已经具备。”

“虽然我国农业生产性服务业市场规模已超过2000亿元，但从总体上看，我国农业生产性服务业仍处于初级阶段，没有表现出它应有的规模和态势。”张红宇分析，目前的农业生产性服务，主要还是集中在大宗作物的耕种收环节，对于小农户、小产品、特色产业需要的多元化服务供给不足。从业人员的知识水平、技术能力等也不能适应产业发展要求。

“长远看，农业生产性服务业应当贯穿产前、产中、产后全链条，既有助于推进适度规模经营，也有助于实现质量兴农、绿色兴农。”张红宇说，“具体包括：为生产者提供耕种收等中间服务；为适应新的经营模式提供科技推广；为促进产品交换或价值实现，提供市场营销、品牌塑造；为保障现代农业产业体系高效运转，提供信息、物流、金融、保险等服务。”

满足农业、农村、农民多元化需求

“解决千家万户农业生产经营中的难题，要把生产性服务业作为战略性产业来抓。”张红宇表示，要构建“主体多元、功能完备、融合规范、共享共生”的农业生产性服务体系， 打通关键环节“最后一公里”问题，不断拓展服务内涵外延。

他说，农业生产性服务涵盖的领域、服务功能，应最大限度地满足农业、农村和农民多元化发展需求，涵盖生产、生活、生态领域。这其中，政府部门提供的公益性服务，合作社提供的托管、半托管服务，农业龙头企业提供的定制服务都有巨大空间。

促进农业生产性服务业发展，离不开政策扶持。张红宇建议，一方面，要克服“重生产，轻服务”的观念。另一方面，要强化农业基础设施建设，推进土地规模经营发展，加大对服务业从业人才的培养。在用地政策上，加快落实服务主体建设仓储、烘干、农机库棚，生产辅助和配套设施用地。在金融政策上，积极支持开展厂房、生产大棚、大型农机具等抵押，农业保险抵押融资。在财税政策上，鼓励各地通过政府购买服务、以奖代补、先服务后补贴方式，落实各类服务主体的优惠政策。

人多地少的基本国情，决定了今后相当长时间我国农业生产主要靠普通农户。张红宇强调，“加快发展农业生产性服务业，不能脱离我国大国小农的基本国情，不能脱离农业转型升级的阶段要求。坚持家庭经营主体地位，通过全程社会化服务，一家一户也可以迈向农业现代化。”

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 18 版）