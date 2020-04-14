农民种地用上了“快递”

近年来，农业生产托管在各地推广，很多农民开始在手机上种地，下个电子订单或者打打电话，各种服务立马送到田间，耕不见种、收不见粮，颗粒就已归仓。

对山西省平遥县曹村72岁的村民任克斌来说，近几年最发愁的就是种地，自己和老伴年纪都大了，孩子又在企业上班，家里的14亩地已成了负担。

去年，任克斌听说县里在搞农业生产托管，就在手机上下载了App，“种地难”迎刃而解。他现在已经很少到地里去，在手机上动动手指头，从耕到收都有人打理，啥也不操心，一年也能挣几千元。“我种了一辈子地，想不到还有这么个种法。”他说。

给任克斌提供服务的平遥县和之瑞种植专业合作社联合社拥有200多台农机和200名专业人员，服务面积超过13万亩，覆盖全县150余个村庄。

“今年每亩托管费的补贴会提高到50元以上，我们的服务面积预计达到20万亩。”联合社负责人王江涛说，这能有效减少土地撂荒。

洪洞县是全国农业生产托管项目试点县之一，目前已发展了10家具备“一站式”托管服务能力的专业合作社，覆盖140个行政村，今年计划完成托管服务面积11.1万亩。

洪洞县采用的是电话托管模式。“各县情况不一样，我们这里很多老人没有智能手机，电话订单更容易操作。”该县农村经营管理中心主任樊江平说。

农业生产托管需要支付更多费用，但农民仍乐于接受这种服务。洪洞县左北村村民曹五奎说，这让他不用像过去那样“拴”在地里，有更多时间出去打工，收入比种地要高出好几倍。

洪洞县辉瑞农机专业合作社是一家具有良好信誉的托管服务主体，目前有各类农机具130台，为5800户农民代种4.5万亩耕地。“农业生产托管让100多名农民变成了职业农机手，全程提供耕、种、防、收服务。”合作社理事长张根平说，去年小麦亩产量比农民自己耕种时增加了200斤以上，虽有年景差异，但专业化种植起了关键作用。（记者吕梦琦、解园）