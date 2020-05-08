美国流感病人中有多少是新冠患者？

综合新华社电 伦敦大学学院6日发布的一项研究说，科学家对新冠病毒的遗传多样性分析显示，这种病毒在2019年年底可能已在全球广泛传播。

美国斯克里普斯研究所遗传学家埃里克·托波尔4月接受《华盛顿邮报》采访时提出疑问：“究竟有多少被误认为是流感或肺炎患者实际是新冠患者？”托波尔的疑问也是公众的疑问，美国新冠患者统计数据中漏掉了多少被判断为流感的病人？

新冠疫情暴发早期正值美国流感季，但美国各地的呼吸道疾病监测系统没能及时甄别出与以往不同的发病趋势。美国疾病控制和预防中心2月26日证实加利福尼亚州圣克拉拉县出现一例感染源不明的新冠病例，这曾被认为是新冠病毒在美国社区传播的首个例证；但加州近期公布的检测报告显示，早在2月6日当地就有人死于新冠肺炎，比美国政府此前公布的首例新冠死亡病例出现时间提前了20多天。

美国流感患者中是否有人感染了新冠病毒？这个问题早在美国确诊首个病例之后就被提出。据《纽约时报》等媒体报道，今年1月美国官方报告首例新冠病例后，参与指导西雅图流感监测项目的华盛顿大学传染病专家海伦·朱与同事一起要求联邦政府和华盛顿州政府批准对该项目收集的流感病人样本重新进行新冠病毒检测，但一直遭到拒绝，给出的理由是隐私相关问题。海伦·朱团队2月底坚持开展了相关检测，很快发现一名近期没有旅行史的少年流感患者样本新冠病毒检测结果呈阳性。

这说明在无人意识到的情况下，新冠病毒早已在美国悄悄开始传播。而这可能只是真实情况的“冰山一角”，全美究竟有多少流感病人实际上是新冠患者，已经成为一笔算不清的“糊涂账”。

3月11日，美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德在美国国会众议院出席有关新冠肺炎疫情听证会时承认，美国存在新冠肺炎死亡病例被误认为是流感死亡病例的情况。

美国疾控中心2月底发布报告中的数据显示，2019年冬季开始的流感季美国估计已出现至少3200万流感病例，其中1.8万人死于流感相关疾病。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所日前更新的新冠疫情模型预测结果认为，预计到8月4日美国累计新冠死亡病例将超过13.4万例。这一数据上调了对美国新冠死亡病例数的预期，但不包括大量被“误诊”为因流感而死亡的新冠病例。