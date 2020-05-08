宅家，一些大学生“报复性熬夜”

开学时间一延再延，宅家的时间越来越长，张媛的黑眼圈也越来越重。每天凌晨3点放下手机睡觉，早上7点50分爬起来上网课。从3月在家上网课开始，南宁某高校的大二学生张媛每天睡眠时间都不足5个小时。

熬夜带来的黑眼圈、头疼让张媛每天早上醒来都发誓“要从今天开始早睡”。但夜里一躺到床上，她总会习惯性地打开微博或者B站，搜索自己最近磕的cp，看最新的vlog和混剪。“晚上cp越磕越上头，白天网课越上越困”是张媛这段时间以来陷入的恶性循环。

中青报·中青网记者在采访中发现，像张媛这样，在疫情期间陷入报复性熬夜怪圈的大学生，不在少数。

韩闵闵是广西大学的一名大三学生，寒假回到武汉后，她调侃自己被“封印”在床上的时间前所未有地久，但匀给睡觉的时间却少之又少。由于白天要应付网课和作业，只有每晚躺倒在床上后，她才觉得时间是属于自己的，总要做些让自己开心的事作为补偿，手机刷着、音乐听着，不知不觉就熬到凌晨两三点。

韩闵闵的朋友中，有不少像她一样，染上了报复性熬夜的毛病。疫情宅家后，他们组建了一个半夜12人的线上麻将群。每个周五、周六的12点左右，韩闵闵在群里问“有冇桌子？”总能得到积极回应。牌局经常到深夜一两点才散去，他们彼此心照不宣地称之为“老规矩”。

前不久，中国睡眠研究会联手相关单位推出的《2020全民宅家期间中国居民睡眠白皮书》（以下简称《宅家睡眠白皮书》）显示，全民宅家期间国人睡眠时间整体延迟2-3小时。华米科技与相关单位联合发布的《2019年中国人睡眠白皮书》则揭示了每天熬夜的人群中，43%是90后，27%是00后，90后人群熬夜最严重，平均在零点之后入眠。

《宅家睡眠白皮书》一经发布，相关的讨论迅速登上微博热搜。其中微博话题“国人睡眠时间整体延迟2-3小时”“疫情期间熬夜人群上升到23%”“疫情期间避免过度熬夜”等话题阅读次数均超过100万。

以前，关注国人睡眠问题的专家曾呼吁“把时间还给需要睡觉的人”，可如今《宅家睡眠白皮书》揭示了一个新的问题：因疫情宅家的特殊时期里，年轻人有了时间，也不睡。

就读于南京理工大学的张明楷，疫情宅家期间，几乎每晚都“舍不得入睡”。他是资深的电子游戏爱好者，在校时为了照顾舍友的睡眠作息，他一直未能通宵玩个痛快，直到今年春节放假，他终于可以“完全放飞自我了”。

每晚10点，周遭的环境渐渐安静下来了，张明楷关上房门，打开一款射击模拟游戏，在这方只属于自己的小小世界，他的所有感官很快被调节到最兴奋的状态，往往能敏锐地捕捉到游戏中敌人的细微响动，“手感好了，越玩越兴奋”，经常到凌晨三四点，他才恋恋不舍地关掉游戏去睡觉。

张明楷觉得，游戏中与队友一波默契的配合，或是赛后做战术总结复盘，都能给他乏味的生活带来意外的快乐。为此，他不惜牺牲晚间睡眠，早上的网课也大都草草签个到，就去睡回笼觉，“课后再找时间补”。

福建工程学院的赵阳，白天的时间除了被学业和生活琐事捆绑之外，对于她来说，迫使她熬夜的主要原因是这次“超长待机”的假期养成的拖延和惰性。

今年年底，她就要跨专业参加法学专业的研究生入学考试，随着考试日期一天天临近，“背完就忘”的英语单词、没看完的大部头参考书带给她不小的压力。原本她给自己立了条规矩，学习30分钟，可以有5分钟休息时间。渐渐地一拿起手机，她就会被各式的漂亮裙子和各类零食吃播所吸引，“学习枯燥，就想摸鱼”。

白天“摸鱼”耽误的学习时间只能够通过熬夜挤出时间填补，到了晚上，伴着两只猫的轻鼾声，她看完4节网课、记下30页单词，“耽误学习的焦虑感才会消减，才能安心睡觉”。

不少年轻人喜欢调侃“一时熬夜一时爽，一直熬夜一直爽”。但与熬夜的爽感伴随而来的，是身体和生活节奏上的崩溃。

“日复一日的凌晨三四点睡，八点起的作息，导致我差点离开这个美丽的世界。”重庆理工大学的马佳慧在她的日记中写道。2个月前，她还没有意识到长期熬夜、睡眠不足对身体健康的蚕食。正当她一如往常早起吃饭时，眼前一黑摔倒在餐桌旁，晕了过去。送医后，医生给出的诊断是长期熬夜导致的心律不齐，进而引发的暂时性休克。马佳慧自那之后退出熬夜大军，表示“要做个健健康康的女孩”。

上海市松江区精神卫生中心心理咨询科主任常向东认为，疫情期间，年轻人的报复性熬夜实际上是自我心理的整合能力出现了一定的障碍。突如其来的疫情限制了年轻人的自由，打乱了其固有的生活规律。长时间呆在房间里会让人感到心烦意乱、无所事事，易产生焦虑、抑郁的心理变化，导致年轻人生活变得不规律，可能出现白天贪睡，晚上不能入睡的现象。

其次，疫情期间，部分自我约束能力较差的年轻人可能会产生过度玩游戏的行为，无论白天晚上，沉迷其中，不能自拔。

常向东建议，特殊时期，年轻人也要对自己有一定的约束，在必要的时候，也可以要求家人管束自己。并不断告诫自己：自己的行为要符合医学健康的标准，不能任意破坏这样的规则，否则，受到伤害的还是自己。

尽管还要继续宅家，但张明楷决定要改掉晚上玩游戏的坏习惯，调整好作息，迎接接下来的期末考试和考研。正好，他充值的网游加速器会员卡刚好已经到期，他打算不再续费。“不能再玩了，要暂时先放一放。”

（应受访者要求，张媛、韩闵闵、张明楷为化名）

中青报·中青网记者 谢洋 实习生 王萧然 莫小菲 来源：中国青年报