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专家谈救治经验：多学科团队提供有力保障 “话疗”可提振患者生存信心

2020年05月07日16:50 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院副院长、援鄂医疗队队长李海潮介绍，在医疗队成员中，超过2/3的人都是中级职称以上，并且包括了主治医师、副主任医师等，形成了一个多学科团队，这对于战“疫”提供了强有力的保障。因为几乎遇到的所有问题，都可以找到对应的专业人士解决。

李海潮表示，在中法新城院区，医疗队还特别申请了会诊区域。医疗队每天都会有召开例会讨论病例，同时会将病例定期集中，针对每位患者的问题展开讨论，并从专业角度提供建议。另外，每天下午4点，北大医院的三个医疗队相关专家，都会到会诊区域进行讨论，通过电脑屏幕分析患者的问题，这形成了一个多学科团队会诊机制。

“同时，我们也离不开医院的支持。因为团队是以呼吸重症为主，会遇到一些超出这个范畴的病例。曾经有一位使用无创呼吸机的老先生，有一天被发现下肢单侧出了很多水泡，大家马上拍了照片与皮肤科专家联系询问得知，出现这一现象和缺氧、肢体压迫有关系，所以很快找到了处理办法，解决了问题。”李海潮说。

他还表示：“我们在不同层面上形成了合力。重症肺炎造成多器官功能衰竭，如果病人器官功能维持得很好，通过呼吸支持治疗，能够熬过肺部严重损害期，慢慢就可以恢复。所以多学科的团队对于器官功能的支持，有极其重要的帮助。”

在谈到如何为患者进行心理疏导的问题时，李海潮提出，在武汉疫情非常严重时，患者的家人生病、去世，大家会抑郁、恐惧，很多情绪交织在一起。例如医疗队遇到的一位老大爷，病情非常重。而且不愿意配合治疗，这就需要医疗队对他做一些思想工作。“当时我们队伍中，刚好有两名湖北籍大夫，分别是胸外科和呼吸科。因为会湖北方言，就特意安排他俩每个人隔天上一个白班。除做好自己的临床工作外，另一项非常重要的工作就是和病人沟通。因为都说湖北方言，让病人听着非常亲切，情绪也就随之缓和了。‘话疗’是我们团队的的一个显著特点。”他说。

李海潮还表示，曾遇到一个用无创呼吸机的老先生，因无法说话用打字的方式告诉他，生命已经到极限了。我对老先生说：“咱们一辈子大风大浪都经过了，而且还坚持了这么多天，情况是越来越好，再坚持一下就能看到曙光了。”

李海潮认为，这种心理支持特别重要。因为要让患者保持对生存的渴望，对整个器官功能的影响都是巨大的。所以到后期，很多患者担心出院后再感染或复阳，会不会传染给家人和朋友，医疗队的大夫们会耐心地和大家解释。在他们的不断交流鼓励下，患者也都变得阳光积极。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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