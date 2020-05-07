援鄂医疗队领队：前后方专家、队员全方位战“疫” 实现危重患者“高治愈”

人民网北京5月7日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院院长、党委副书记，北京大学第一医院援鄂医疗队领队刘新民介绍，新冠疫情爆发后，北大第一医院立即启动了应急管理机制，进入备战状态。而且前后方相互配合，全院动员、全员参与，在第一时间就有1700多名医护人员主动请战。接到上级部门通知后，迅速组建了由20人组成的第一支医疗队，并于1月26日出发。随后，分别于2月1日和7日派出第二批、第三批医疗队，三批队员共计135人，是北大第一医院历史中派出规模最大、人数最多的一次。

刘新民详细地介绍了援鄂医疗队的组成。他说：“队伍中共有医生31名，以呼吸、重症、感染为主，同时涵盖心脏、肾脏、内分泌、血液、风湿免疫等大内科所有亚专业，其中高级职称比例占到了32%；护理人员102名，同样涵盖了各临床科室及辅助科室，并且大家都经过呼吸监护室专科培训，能熟练使用呼吸机，具有丰富管道护理经验；此外，还有管理人员2名，在科室构成和人员层次上非常合理。”

刘新民表示，这样一支专业强、质量高的队伍，保证了援鄂战“疫”工作的顺利开展。从第一批医疗队到达武汉，到4月6日全员返京，援鄂战“疫”共计72天，以“提高救治率，降低病亡率”为目标，接管同济医院中法新城院区重症病房为主要任务。

“先期我们参加过国家联队、北大医学联队共管病房，随后我们独立接管一个重症病区；从2月8日元宵节当晚，独立接管病房收治病人，到4月4日病房清零，累计收治新冠肺炎患者115例，治愈出院100例，另有病情好转转下级医院或其他病区6例，转监护室2例。两个多月的时间，我们实现了危重患者‘高治愈’，医务人员‘零感染’。”他说。

刘新民表示，除前方的135人医疗队外，卫健委的专家组成员也参与到了此次战“疫”工作中。例如，北京大学第一医院感控处处长李六亿，于1月21日随卫健委专家组到湖北，参与了雷神山、方舱医院的感控流程设计、定点医院的感染防控指导、医疗队员的感控知识培训以及国家相关指南的编写制定，每一位在湖北援助的医疗队员都必须要经过李六亿的培训才能进入病区。在4月11日完成武汉战“疫”工作后，李六亿又于当晚赶赴黑龙江省绥芬河，继续进行“加时赛”。另外，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强，同样作为专家组成员全方位参与了医疗救治、诊疗方案编写、科技攻关、国际交流、诊疗培训、科学普及等抗疫相关工作。

“而在医院的大后方，我们同样承担着驻守阵地的任务，保护好首都人民的健康。医院的发热门诊作为一道防线，1月23日升级改造后开诊，承担防控任务，同时开展了核酸检测以及疾病咨询的相关工作。可以说，北大医院专家、队员全动员参与，前线、后方全方位战‘疫’。”刘新民说。