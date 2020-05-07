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北京疾控中心： 使用空调时要注意开窗通风，户外运动原则上不用戴口罩

2020年05月07日09:00 来源：北京日报

天气越来越热，开空调，会不会造成新型冠状病毒传播？昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰表示，正确使用空调，不会造成室内空气交叉污染。使用空调时要注意开窗通风。

日常生活中最常见的空调是分体空调，也就是一室一机。刘晓峰说，这种空调使用时，空气通过空调器在单独的室内自行循环，不存在各居室的交叉污染，所以非常安全。使用分体空调时，要注意开窗通风；如果关闭窗户，最好打开室内的排风扇，保证室内空气流通；此外要定期对分体空调进行清洗。有些家庭或办公场所使用一种多联机的空调系统，室外机通过冷媒管路同时拖带多台室内机，内机之间不存在空气交换，因此也不会造成各个房间空气交叉污染。使用这种空调，要保持开窗通风，定期对空调进行清洗、清洁。

对于商场、写字楼、医院以及大型宾馆使用的中央空调，刘晓峰说，这种风机盘管加新风系统的中央空调，使用时最核心的一点就是保持全新风运行，并且要关闭回风系统。有些空调自带空气净化消毒装置，这种空调系统一定要严格的按照产品使用说明来进行操作。

本报讯（记者 贾晓宏）适当的体育锻炼有利于增强身体素质，但出入体育健身场地时一定要做好防护。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心发布体育健身场地健康防护提示，户外运动原则上不用戴口罩，但应避免与他人近距离接触。

市疾控中心副主任刘晓峰说，出入体育健身场地时一定要做好防护。市民如乘坐地铁、公交车前往运动场地，应遵循交通管理部门的防控管理要求，特别是乘坐地铁、公交车时要佩戴口罩；前往体育场地应遵守相关部门规定，使用健康宝等方式进行状态验证后，进入体育场地。户外运动原则上不用戴口罩，但应避免与他人近距离接触。

市疾控提醒，开放的体育健身场地，应以田径和乒乓球、羽毛球、网球等隔网运动为主，暂不宜组织足球、排球、篮球等团体性身体对抗类的体育运动项目。市民使用或接触公共体育器材后应保持手卫生，洗手之前不要用手碰触口、鼻、眼睛。运动休息间歇时避免扎堆聊天，应保持安全社交距离，遇有人多场景时，应佩戴口罩。活动结束或回家后要及时冲澡，更换衣服，保持手卫生。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、崔元苑)


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