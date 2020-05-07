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北京厨余垃圾处理能力可满足垃圾分类需求

2020年05月07日08:43 来源：北京商报

“5月1日，新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）正式施行，这标志着垃圾分类由倡导转化为法定义务。”5月6日，在北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，北京市城管委副主任张岩表示，垃圾分类挑战最大的是厨余垃圾的处理能力，目前本市的处理能力，可满足当前垃圾分类需求。

北京市城市管理委环境卫生设施处副处长蔡华帅在此前采访中提到，目前全市厨余垃圾处理能力能达到8000万吨，若按照去年全市垃圾产生量的2.77万吨/日计算，即便厨余垃圾占到15%，垃圾处理能力足以满足当前处理需求。

“全市焚烧设施处理能力紧平衡。”张岩说。据统计，目前本市现有生活垃圾处理设施共44座。其中包括焚烧设施11座，处理能力达到16650吨/日，实际处理量为1.43万吨/日；生化设施23座，处理能力达到8130吨/日，实际处理2400吨/日。目前在建的3个焚烧设施将于2022年建成，可增加处理能力7600吨/日。实施垃圾分类后，用来焚烧的其他垃圾将会减少，焚烧紧平衡可缓解。

据介绍，《条例》下达后，垃圾分类行动在全市范围引起反响。截至目前，市民已通过“12345”反映垃圾分类的电话达千余次。5月5日，有关“北京垃圾分类”的舆情信息约3.5万篇，微博#垃圾分类一起来#热搜，阅读量为3.4亿，讨论32.5万。

不过，北京商报记者在走访中发现，不少小区在垃圾分类实施过程中存在一定短板。“即便我们实现了精准投放，收运过程中如何保证不出现混装混运的问题？”许多社区居民对垃圾分类的实施效果不无担忧。

对此，北京开展了垃圾分类专项督导检查。“从检查情况看，《条例》实施以来，也发现了一些不足和问题。例如，有小区桶站设置不够规范，标准不高，垃圾桶较脏，存有破损，基本无桶盖；桶站值守力量不足，厨余垃圾分类不够纯净；有的小区内缺少再生资源回收点和大件垃圾暂存点，再生资源回收企业还未进入，存在翻桶、捡拾可回收物，在小区内乱堆乱放等现象；一些社区、物业动员力度不足，楼门长、志愿者等还未参与进来。”张岩说。

据介绍，前述问题已交由各区、各部门督促相关的责任人，逐一落实整改。此外，12345市民热线、媒体、新媒体微博等市民反映的问题，都一并纳入了问题整改清单，形成对问题的发现、整改、反馈闭环管理。

此前，为保障垃圾分类行动的施行，市城管委会同多部门陆续制定了“一大四小”文件，印发了《密闭式清洁站新建改造提升技术指引（2020年版）》等3项指引。会同市商务局、市文化旅游局、市市场监管局印发《北京市餐饮服务不得主动提供的一次性餐具目录》《北京市宾馆不得主动提供的一次性用品目录》。

为了明晰不同属性垃圾分类，统一形象，易于辨识、方便监督，市城管委等部门牵头设计了垃圾分类LOGO，由绿色、蓝色、红色、灰色四个色块组成，突出绿色主体，汇聚成一个生生不息的光环，寓意垃圾分类、绿色循环。对垃圾转运车进行了形象设计，并将陆续完成“换装”。

在动员和执法准备方面，上线并发放垃圾分类指导手册、挂图、折页等宣传资料，录制培训视频，组建垃圾分类宣讲团，开发“垃分宝典”微信小程序。相关执法部门制定垃圾分类专项执法工作方案，明确执法案由、依据和标准。

张岩表示，目前全市已全面启动以点带面推进垃圾分类。鼓励有条件的单位安装厨余垃圾控水控杂和就地处理设备，最大限度从源头上减少垃圾产生；示范片区引领，逐步实现居住小区全覆盖。年底前，全市开展生活垃圾分类示范片区创建的街道乡镇要达到90%以上；农村地区以环境整治为主，推进垃圾分类。细化减量措施，争取将年度垃圾增速控制在4%以内。（记者 陶凤 刘瀚琳）

(责编：许心怡、崔元苑)


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