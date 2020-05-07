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新冠肺炎疫情防控期间，越来越多人认识到锻炼的重要性，加入到全民健身的行列中。线上健身云指导、居家锻炼总动员，全民健身展现出新面貌。

近日，本报记者采访多位健身爱好者，听他们讲述自己如何将健身融入生活，如何保持良好的运动习惯。

学太极、练瑜伽、自制健身器材，居家锻炼花样多，“宅家”的这段日子里，不少人爱上了运动。健身要想取得好效果，绝非一朝一夕之功，关键得有股持之以恒的“韧劲儿”。

将运动计划化整为零、灵活安排时间，不拘泥于场地、多种方式穿插锻炼……民间高手有自己的“高招儿”，将运动习惯保持下去。

丢掉“惰性思维”，健身习惯从无到有

“健身不动腿，锻炼止于嘴”，是很多人在刚开始尝试体育锻炼时容易陷入的窘境。其实培养良好的健身习惯并不难，不妨先动起来。

清晨的西安，马路上行人车辆都不多，杨竹莉轻快地跑着。坚持晨跑两个多月，她觉得自己像换了个人，感觉一整天都元气满满。“之前很少运动，尝试过几次不同的运动，没能坚持下来。”杨竹莉说，工作日总是很忙，周末常睡懒觉，是以前的常态。现在习惯了早起跑步，再想赖床都难了。

是什么让她有了这样的变化？今年春节期间，杨竹莉感冒发烧，去医院做检查，“诊断结果是普通感冒，让我松了口气，但也给我敲了警钟，得加强锻炼了。”思来想去，不如晨跑吧。可每天跑多少？坚持不下来怎么办？健身得放下“惰性思维”，让身体先动起来！

从3月8日开始，杨竹莉每天早上6点起来晨跑。“趁着街道还没人跑一圈，20分钟下来，出一出汗很舒服。”杨竹莉说，刚开始晨跑的那几天，被窝是最大的“敌人”。她怕自己坚持不下来，就拉着丈夫一起跑，两人相互监督。

每天早起1小时，跑个步精神好。杨竹莉说：“这段时间下来，感觉身体轻盈，状态越来越好。”养成了晨跑的习惯，她心里充满成就感，每天打卡，记录跑步里程，与朋友们分享。“看着每个日子都打上钩，觉得自己干了件了不起的事，从开始晨跑到现在我还没间断过，这也是个挑战自我的过程。”

“坚持运动”不再是负担，而且杨竹莉越跑越“上瘾”。她说：“每天不跑一跑都觉得难受。”现在杨竹莉每周都会专门找个地方，用双脚丈量大地——杜陵、曲江池、大明宫遗址公园……都留下了她的足迹。

利用“碎片时间”，健身计划化整为零

宅在家，时间有了，健身也该提上日程了。家在宁夏银川西夏区的何如汇便是如此。

何如汇是一名美容行业从业者，说起锻炼，一直很难抽出时间。“服务业平日里很忙，所以匀给锻炼的时间实在有限。”何如汇以前尝试过跑步，但早上要给家人准备早餐，还要送孩子上学，实在太匆忙，所以只坚持了不到一周的时间。

疫情防控期间，生活节奏慢下来了，何如汇在丈夫的带领下，开始学习八段锦，就这样又开启了自己的健身之旅。左脚开步，与肩同宽，屈膝下蹲……一边说话，何如汇一边展示起八段锦动作。

“一套做下来，经常会浑身发热，气血通畅，而且不需要器械，只要有一小块空地就可以开始锻炼。”何如汇说，身体出出汗，心情很是舒畅。

当前，各行各业有序复工复产，何如汇也重新开始工作了，但她的运动习惯并没有中止。“以前总说没时间运动，现在想想其实都是借口，我们需要的是自律。”一套八段锦做下来不过半个小时，现在何如汇经常会在孩子未醒时做一遍，然后开始一天的工作生活。“如果时间充裕，我就努力将每个动作保持得更久一点，那样身体会感觉更好。”何如汇说，充分利用“碎片时间”，将运动计划化整为零，坚持健身就不是难事。

开发“自制器材”，健身设备就地取材

疫情防控期间，健身场地、场馆大多处于关闭状态。想健身没场地、没器材，怎么办？通过健身小视频等形式，世界冠军、健身达人等在线教学，人们在家里也能练出很多花样。

“我们一直在坚持锻炼，保持每天一定的运动量。”4月15日，31岁的武汉市民金星在电话中告诉记者。今年春节前夕，金星和妻子一起回湖北黄冈浠水县清泉镇乡下过年。疫情来袭，包括黄冈在内的湖北各地陆续实行交通管制，村里也加强了疫情防控。

金星平时经常和朋友、同事打篮球，每周还要去健身房锻炼两三次。刚开始宅家的那几天每天只有吃吃睡睡，让有着健身习惯的金星觉得很难受。“再这么下去，身体都要懈怠了。”他说，得想办法在家里运动，加强锻炼，提高身体抵抗力。

居家抗疫不出门，这该怎么练？其实健身不必拘泥于场地与形式，开动脑筋，灵活应对，办法总比困难多。乡下没有健身器械，又不能到外面去，拿什么锻炼？金星就地取材，在桶装矿泉水瓶里放入小石块和自来水，自制“哑铃”，还能根据装水量的多少调节重量。他还把农村用来盖房子的砖头固定在挑水的竹竿两头，制作出简易的“杠铃”。

“自制的健身器材，虽然简陋，但力量训练的效果丝毫不差。”金星笑着说，每天他都会到院子里，练上至少一个小时。有自制的杠铃和哑铃，有时还会跟着健身达人的教学视频锻炼，家人看金星练得起劲儿，也跟着练了起来。小小的农家院成了金星和家人的健身房。

如今村民可以凭健康码有序出行了。金星也开始增加户外的有氧运动，每天早上围着镇子跑跑步，偶尔也会去附近的篮球场打打球。

天气渐暖，到户外运动的人越来越多。有人去公园跑跑步，有人到球场投投篮，运动的方式有各自的喜好，坚持的收获却是同样的精彩。当良好的健身习惯养成时，带给他们的不只是健康，还有别样的经历与感悟。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 15 版）