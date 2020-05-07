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这次会议，中央明确下一步战"疫"工作这么做

人民网记者 刘融

2020年05月07日08:00 来源：人民网

　　中共中央政治局常务委员会5月6日召开会议，听取疫情防控工作中央指导组工作汇报，研究完善常态化疫情防控体制机制。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

　　梳理公开报道，这是自1月25日以来，习近平第10次主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控等工作进行专题研究，在关键节点对当前疫情形势作出重大判断，密集研究部署疫情防控和经济社会发展工作。这次会议都透露了哪些信息？下一步防疫工作要怎么做？

　　一个评价：

　　展现“中国力量、中国精神、中国效率”

　　在应对新冠肺炎疫情这一前所未有的重大突发公共卫生事件上，以习近平同志为核心的党中央审时度势、综合研判，全面动员、全面部署、全面加强工作。1月25日，农历正月初一，中央政治局常委会会议决定，党中央成立应对疫情工作领导小组，向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作。

　　3个多月过去，在5月6日召开的中央政治局常委会，作为会议的一项重要内容，听取疫情防控工作中央指导组工作汇报，习近平会上高度评价了中央指导组工作：

　　在党中央坚强领导和全国各族人民大力支持下，中央指导组同湖北人民和武汉人民并肩作战，突出抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线，展现了中国力量、中国精神、中国效率，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出了重要贡献。

　　一个判断：

　　新冠肺炎疫情还有很大不确定性

　　在每次召开的中央政治局常委会会议上，习近平都会对当前国内外疫情形势作出重大判断，为下一阶段疫情防控工作明确方向。

　　此次会议上，习近平强调，当前，境外疫情扩散蔓延势头并没有得到有效遏制，国内个别地区出现聚集性疫情，新冠肺炎疫情还有很大不确定性。湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，但并不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。

　　一个决定：

　　党中央决定继续派出联络组

　　在当前新冠肺炎疫情还有很大不确定性的情况下，党中央决定继续派出联络组，加强对湖北省和武汉市疫情防控后续工作指导支持。

　　一个决不能：

　　巩固疫情防控成果，决不能前功尽弃

　　4月8日的中央政治局常委会会议上，首次提出研究部署落实常态化疫情防控举措。在5月6日的会议上，习近平指出，要继续指导做好治愈患者康复和心理疏导工作，督促落实常态化疫情防控举措，外防输入、内防反弹，要毫不懈怠抓好各项工作，巩固疫情防控成果，决不能前功尽弃。

　　在上一次中央政治局常委会上，党中央确定“支持湖北省经济社会发展一揽子政策”，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。此次会议上，习近平再次强调，协调推动湖北省和武汉市在做好常态化疫情防控工作的同时，推动支持湖北省经济社会发展一揽子政策落实到位，加快恢复生产生活正常秩序。

　　两个要求：

　　及时总结，预防为主

　　会议还提出了下一步疫情防控的重点工作：

　　及时总结和运用好湖北省和武汉市疫情防控实践中行之有效的做法，围绕暴露出的问题补短板、堵漏洞、强弱项，理顺医药卫生体制，改革疾病预防控制体系，提升疫情监测预警能力，完善公共卫生应急法律法规，健全重大疫情、公共卫生应急管理和救治体系。

　　要坚持预防为主，创新爱国卫生运动的方式方法，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，大力开展健康知识普及，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。

(责编：许晓华、李轶群)


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