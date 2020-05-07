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86.7%受访者疫情期间更加注重早餐

55.8%受访者最近早餐时间很规律

2020年05月07日07:56 来源：中国青年报

这场疫情让更多人意识到了健康生活方式的重要性，注重早餐就是一个重要表现。规律和营养的早餐，能够帮助人保持良好的情绪、增强体质。很多网友都表示，自己比疫情之前更加重视早餐的规律性和营养搭配。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2607名受访者进行的一项调查显示，疫情期间，86.7%的受访者比之前更注重早餐的营养健康了，55.8%的受访者现在每天的早餐时间都很规律。

男性受访者比女性更重视早餐，00后重视程度最低

河北唐山的粱虹（化名）有个读初中的儿子，儿子最近一直在家上网课。“以前我们夫妻俩早上上班匆忙，早餐都做得很简单。最近我们有了更多时间，早餐就做得丰富了一些。孩子正是长身体、要用脑的时候，在吃的方面更要注重营养”。

梁虹说，现在每天做早餐，她会尽量一周内不重样，“主食和饮品都会有”。

北京某私企职员张橙（化名）在疫情期间特别重视早餐的规律性，“以前我没有吃早餐的习惯。前阵子居家防疫，家人特别嘱咐我要重视早餐，提高身体抵抗力。我现在定了闹钟，每天早上按时起床，8点能准时吃上早饭。即使一个人住，也有了更多烟火气”。

调查显示，55.8%的受访者最近每天早餐时间都很规律；33.6%的受访者每天都吃早餐，但时间不规律；8.8%的受访者有时吃早餐，有时不吃；1.8%的受访者基本不吃早餐。86.7%的受访者比疫情之前更注重早餐的营养健康了。

进一步分析发现，男性受访者（90.5%）比女性受访者（83.8%）更加重视吃早餐。年龄越大的受访者对早餐越重视，重视早餐的60后受访者达到91.3%，00后受访者重视早餐的比例最低，为73.4%。

“像我这种上班族，特别容易忽视早餐。”张橙表示，平时工作忙、压力大，她只盼着多点时间休息，早餐通常是简单解决。

北京某事业单位员工刘畅坦言，疫情期间在家办公，不用担心迟到的问题，最初那段时间，她经常熬夜。“有时我起床已经错过早餐时间了，再做饭也会影响工作，早餐只能敷衍一下或干脆不吃”。

近期，哪些因素不利于人们规律地吃早餐？65.9%的受访者认为是熬夜导致的作息紊乱，60.1%的受访者表示早上起晚了，容易错过饭点。

65.4%受访者意识到营养规律的早餐让人每天都有精神

粱虹说，早餐的营养丰富和美味能大大提高孩子的学习效率，“这段时间孩子非常喜欢吃早餐，每天早上都开开心心的，也能更快地投入到一天的学习中。”

张橙说，以前上班时特别不重视早餐，可吃可不吃，甚至总觉得“省”一顿还能减肥，遇到休假更是早午餐一起解决。“其实，不吃早餐我的体重反而一直在增加，春节前更是到了120斤。反而是这段时间开始规律吃早餐，即便运动量不大，身体也明显瘦了。新陈代谢变快了，感觉每天都神清气爽。”

营养规律的早餐能给人们带来什么益处？65.4%受访者意识到能让人每天都有精神，64.0%的受访者觉得这样能增强抵抗力。其他益处还有：能提高工作或学习效率（56.5%），有利于保持愉悦的情绪（56.1%），能促进新陈代谢（44.2%）等。

“每天按时吃早餐有一种过日子的幸福感，让我觉得一个人也能把自己照顾得非常好。”刘畅说，好好吃早餐之后，她的生活态度也有了改变，“我变得更加热爱生活了，精致的生活可以从一顿健康营养的早餐开始”。

“早餐是三餐中最重要的，早餐吃得好，接下来工作或学习都会有更高的精神头儿。”粱虹说，这段时间，她在饮食搭配、健康膳食上有了更多经验，生活质量也有了提高。

关于疫情期间重视早餐的收获，72.3%的受访者表示因此培养了健康的饮食习惯，60.0%的受访者因此提高了身体抵抗力，48.0%的受访者研究了营养搭配，40.8%的受访者更好地利用了早晨的时间。

受访者中，与家人同住的占86.5%，独居的占9.3%，与人合住的占4.2%。男性占42.6%，女性占57.4%。00后占10.2%，90后占36.3%，80后占39.2%，70后占10.9%，60后占3.1%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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