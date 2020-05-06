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疫情期间如何科学消毒、精准消毒、有效消毒？专家解答

2020年05月06日16:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月6日电 （许晓华）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，中央指导组防控组驻武汉市环境卫生与消毒专家工作队队长、环境与健康相关产品安全所副所长姚孝元表示，消毒是切断新冠肺炎传播途径的一个重要手段，因此也有人把消毒人员称为“病毒杀手”。但是如何做好消毒，尤其是如何做到科学消毒、精准消毒、有效消毒，这不是一件容易的事情。

“首先，消毒是一个技术活。针对不同场所和不同场景，需要用不同的消毒方式，也就是我们经常所说的消毒要精准施策、分类指导。”姚孝元举例说，对收治病人的定点医院的消毒和新去病人的消毒不一样。对定点医院的消毒很严格，要求病区里的垃圾都要按照感染性医疗垃圾进行处置，病区里的生活污水以及粪便都要求集中收集，并进行消毒以后才能派发。对病区里面的物体和环境表面都要加强消毒。对于社区要求平时保持环境清洁卫生，只需要对卡口和电梯等公共活动区域进行消毒，堆放垃圾的区域进行消毒，对小区出现新冠肺炎的病人，需要对病人家里、病人活动区域和转运场所进行消毒，其他消毒在社区可以不需要开展。

其次，消毒还是一个体力活。消毒人员身背着一个消毒桶，一般情况下装20升消毒水，也就是40斤，加上桶本身的重量，再加上喷雾装置的重量，大概有50多斤，每次消毒作业时间大概是4个小时，这对消毒人员的体力消耗非常大，经常是衣服全部湿透。

最后，消毒人员还要耐得住刺激、顶得住刺激。因为通常所用的消毒剂，比如含氯消毒剂和过氧化物消毒剂都是具有强氧化性、强腐蚀性，在用高浓度消毒的时候，对消毒人员的眼睛、呼吸道都有比较大的刺激性。另外，消毒场所很多情况下都是被病毒污染过的，因此消毒人员需要穿着厚厚的防护服，危险无处不在。消毒是防病工作的需要，但在实际工作中存在很多消毒误区，比如对室外空气的消毒、室外环境大面积的消毒、人体的喷洒消毒，还有消毒剂的浓度越高越好，消毒次数越多越好。对疾控人员来说，怎么发挥专业引领和技术指导，保证消毒科学有效，显得格外重要。

“在解除离汉通道前一段时间，需要对武汉市的一些大型场所，例如火车站、机场等进行消毒，消毒工作量非常大，武汉的消防队伍主动把任务承担下来，保证科学消毒和有效消毒，另外，为了保证消毒人员的健康防护，在消毒工作开展前，我们组织专家队伍上门进行消毒知识培训，演示健康防护包括防护服的穿戴，指导他们制定消毒工作预案，和他们一起在现场开展消毒，顺利完成了武汉火车站和天河机场的消毒任务。”姚孝元说。

(责编：刘卿、李栋)


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