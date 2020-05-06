国家卫健委：全国尚在医学观察的密切接触者为最高峰时的3.7%

人民网北京5月6日电 （许晓华）6日，国务院联防联控机制就援鄂疾控工作举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月5日，全国尚在医学观察的密切接触者降至7000例以下，为最高峰时的3.7%。日新增境外输入确诊病例近一周来均在10例以下，但与我国接壤国家单日新增病例相比一个月前增长超过7倍，防境外输入和疫情反弹的压力仍在加大。要继续做好密切接触者的追踪管理，切断传播途径，发现一起，扑灭一起。

米锋介绍，5月5日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例2例，均为境外输入陕西病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入上海病例。当日新增治愈出院病例58例，解除医学观察的密切接触者517人，重症病例减少3例。

境外输入现有确诊病例278例，其中重症病例5例；现有疑似病例5例。累计确诊病例1678例，累计治愈出院病例1400例，无死亡病例。

截至5月5日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例339例，其中重症病例26例；累计治愈出院病例77911例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82883例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者735577人，尚在医学观察的密切接触者6973人。

新增无症状感染者20例，其中境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察64例，其中来自境外输入9例；尚在医学观察无症状感染者903例，其中境外输入88例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1523例。其中，香港特别行政区1040例，澳门特别行政区45例，台湾地区438例。