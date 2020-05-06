拥抱免疫大力士 活出健康 3·2·1

新型冠状病毒肺炎疫情持续好转，人们已陆续恢复了正常的生产和生活，但是疫情防控仍不能掉以轻心。从医学的角度来看，新型冠状病毒会对肺脏、心脏、中枢神经系统和肾脏等器官造成攻击，完成这一破坏的主要环节就是它攻破了一道叫“免疫”的人体防线。

“ 3·2·1”代指什么？普通人又该如何成为“免疫大力士”？既然免疫力对人体如此重要，能否通过饮食和运动来改善呢？

人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端特别策划“免疫力就是好医生系列直播活动”。2020年5月7日上午9:30，解放军总医院第三医学中心博士生导师，中华医学会科学普及分会前任主任委员王立祥教授将进行系列活动的第二场视频访谈，欢迎届时收看。

专家简介

王立祥，解放军总医院第三医学中心原急诊科主任、教授、博士研究生导师，南京医科大学心肺复苏研究院院长，国家健康科普专家库首批成员。任中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会、中国老年保健协会心肺复苏学专业委员会、中国健康管理协会健康文化委员会主任委员、中华医学会科学普及分会前任主任委员、中华医学会灾难医学分会副主任委员、中国医师协会科学普及分会副会长、中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会副主任委员。

擅长：从事急危重病医学专业岗位工作近30年，擅长疑难急危重病的诊治，尤以心肺脑复苏领域为专长。

王立祥介绍道：“免疫力的获取，要从接种生理疫苗、心理疫苗、伦理疫苗这‘3者’开始，而‘3者’互相联系互相依存又是应有的‘2互’，方能和谐构筑完好的‘1好’健康状态，也就是我们拥抱免疫大力士，活出身心灵健康3·2·1的主旨所在。不失时机培植、培养、培育好这三株疫苗，筑起决胜疫病这一瘟神的防护林。调整好机体器官的生物功能、免疫机能、生活技能，这三能可谓是改善免疫力，提高生命力的‘根苗’。”

“三株”疫苗，是从广义的角度而阐述的

生理疫苗。我们所熟知的不同阶段、不同事件、不同人群接种的各种疫苗理应在其范畴内。

心理疫苗。如何在疫病全球肆虐的当下，调整好对客观物质世界的认识过程、情感过程、意志过程，这“三程”可谓是培养心理健康疫苗，藉以维系人体大脑对客观现实的主观反应的免疫“心苗”。

伦理疫苗。人类在与疫病的斗争过程当中，调整好人与人、人与社会、人与自然关系准则中体现天理、地理、人理道德准则，这“三理”可谓是培养伦理健康疫苗，藉以维系人伦道德之理的“仁苗”。

王立祥总结道，生命力固然是维持生命活动的能力，某种意义上决定了生物体生存发展的动力，现今生活的每一个人都想拥有旺盛的生命力，那么旺盛的生命力是怎样保持的呢？无疑，免疫力就是捍卫我们生命最好的医士。

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