疫情期间，如何帮孩子在家控制好哮喘？

8岁的亮亮患有支气管哮喘已近1年，经过规范治疗和定期复查，孩子咳喘发作明显减少。今年因为新冠肺炎疫情，眼看着复诊时间到了，亮亮的父母既担心孩子去医院存在感染风险，又对孩子的哮喘病情提心吊胆。春季是儿童哮喘高发期，越来越多的患儿像亮亮这样，因疫情复诊困难又深受疾病困扰。近日，像亮亮这样的普遍难题，被首都医科大学附属北京儿童医院过敏反应科主任向莉博士写入了《特殊时期 特别家教指导——儿童健康防护》一书，已由中国妇女出版社联合中国家庭教育学会等推出。

5月5日是第22个世界哮喘日，今年的主题为“控制哮喘，珍爱生命”。“疫情期间，由于复诊困难，哮喘患儿和家长均面临巨大挑战。”向莉在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时说，首先，家长要学会认知孩子哮喘发作先兆症状，能针对急性发作给孩子一个合理的缓解药物；第二，疫情期间，儿童居家时间较长，家庭内的过敏原接触可能会增多，如果没有进行很好的过敏原环境控制和药物治疗，容易发作；第三，疫情期间，很多家庭会进行室内消毒，一些患儿家长如果不懂得科学消毒，如消毒液浓度过高等化学性刺激也是造成哮喘发作的因素。另外，宅家、不运动、生活作息不规律等导致一些儿童体重增长迅速，也可能使哮喘控制状态不良。

为提高疫情期间儿童看病就医的便利性，满足慢性病儿童复诊需求，北京儿童医院近日获批开展了互联网诊疗活动，已于4月20日正式上线，复诊患者可通过关注北京儿童医院官方微信公众号“北京儿童医院服务号”，点击底部菜单栏“医疗服务”，选择“互联网诊疗”进入预约就诊界面。患者只需通过手机即可实现在线复诊、在线开药和处方药品配送到家的服务，这从一定层面上解决了疫情期间不能面诊还能与医生定期沟通、了解患儿控制情况和调整用药等问题。

向莉特别提醒家长，孩子一经医生确诊为哮喘，家长就应该开始学习哮喘的全程管理，尤其是发作征兆早期，在家庭内就可及时进行认知和干预，以控制哮喘的急性发作。当患儿哮喘发作时，家长应遵循以下四点原则：

1.家长应按照已制定的哮喘控制治疗方案给患儿持续规范、坚持用药。

2.家长可通过学习“中国儿童哮喘行动计划”，学会识别哮喘发作的诱因、出现什么症状需要应用缓解药物等，在患儿出现哮喘急性加重发作时，能采取适当的缓解治疗帮助其减少喘息、减少对肺功能的损伤，避免哮喘进一步恶化。“中国儿童哮喘行动计划”是由国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、北京儿童医院、中华医学会儿科学分会呼吸学组等共同推出的纸质版和APP版两种工具，有助实现儿童哮喘病人的有效管理。

3.一些适合居家自测的简单测量仪能辅助了解患儿日常肺功能基本情况，比如峰流速设备能检测哮喘患者的控制情况或发作时的严重程度。学龄期患儿正确使用这种设备，是帮助家长除了认知症状外、辅助了解肺功能是否达到满意程度的好方法。

4.家长可通过自测问卷给患儿哮喘控制情况予以测评记分，客观了解孩子近期的控制情况（问卷见《特殊时期 特别家教指导——儿童健康防护》之“疫情期间，哮喘娃复查怎么办？学会居家护理很重要”）。

“儿童哮喘严重发作时，一定要及时就医，待在家里会造成症状加重，最后还是要急诊、住院。”向莉提醒说，“严重程度的哮喘发作虽然可以在医院得到及时诊治，但这样的发作经历，会增加患儿再出现严重发作的风险。”（记者 周韵曦）