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哮喘患儿需长期坚持规范化治疗

2020年05月06日08:53 来源：中国妇女报

近年来我国儿童哮喘发病趋势特点如何？春季花粉高峰期，哮喘患儿生活中应注意啥？家长如何判断孩子是一般过敏还是哮喘……中国妇女报·中国妇女网记者近日特邀北京儿童医院过敏反应科主任向莉博士，为哮喘患儿家庭答疑解惑。

记者：请问目前中国儿童哮喘发病的趋势、特点和原因都有哪些？

向莉：最近30年来我国儿童哮喘发病呈明显上升趋势。从全国0-14岁儿童哮喘流行病学调查可以看出，中国儿童（0-14岁）哮喘患病率在以每10年增加50%以上的幅度上升，由1990年的1.09%增加至2010年的3.02%，其中学龄前儿童哮喘患病率最高（2010年婴幼儿1.73%，学龄前儿童4.0%，学龄儿童1.89%）。目前虽然还没有最新的全国数据，但从接诊情况看，儿童喘息症状的就诊率还是有明显提高。

从性别角度看，儿童哮喘发病男孩略高于女孩。从地域分布来看，北上广深等经济发达地区，患病率更高，且城市高于农村，但重症、控制不理想患者主要集中在经济欠发达地区，原因主要是孩子没能得到更早的诊断治疗。

遗传和环境共同导致了儿童哮喘发病率的增高。目前认为，哮喘由环境因素造成触发或加重的比率大于遗传因素。环境因素，一是环境中过敏原增多引起喘息发病率的增高，包括吸入性敏感源如花粉、霉菌、尘螨、宠物等。过敏原的增多，主要跟生活方式、经济发达等相关，如现在植被、宠物的增多。另外，2020年最新发布的全球哮喘防治创议（GINA）指出，13%的儿童哮喘发病跟交通污染有关；同时，早期有食物过敏的孩子，在幼年、学龄期、青少年期发生哮喘和过敏性鼻炎的风险也较高。

记者：春季一些孩子会出现过敏、打喷嚏等症状，家长应如何判断孩子是否患上哮喘？

向莉：春季是树木花粉过敏高峰期，容易诱发儿童过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性哮喘等症状的发作和加重。“花粉症”主要表现为打喷嚏、流清水样鼻涕、鼻塞、鼻痒、眼睛痒等过敏性鼻炎的典型症状，部分患儿可伴发阵发性咳嗽、喘息、气短、胸闷、呼吸困难、有白色泡沫样黏液，部分患儿还有荨麻疹。

很多哮喘儿童并非一开始就出现典型哮喘症状，通常会在一段时期内出现一些先兆症状或其他系统的过敏性症状，如婴儿期湿疹反反复复，或出现鸡蛋、牛奶过敏；频繁出现打喷嚏、流清水样鼻涕、鼻塞、鼻痒、眼睛痒等症状；反复呼吸道感染，有时还伴有喘息，甚至孩子喉部发出“吼吼”声；晨起或夜间突然出现咳嗽、喘息、呼吸困难或胸闷等表现；运动、情绪激动、接触冷空气后频繁咳嗽；反复咳嗽超过1个月，抗生素和止咳药治疗效果不好或无效，要警惕是否患上咳嗽变异性哮喘。

有些孩子若喘息症状不典型，但曾出现以上表现或同时伴有以上现象时，也不能忽视早期哮喘，应该及时就诊。确定是过敏性哮喘后，患儿如出现不断咳嗽、烦躁、精神不振、呼吸加快、呼气时出现哮鸣音伴有呼气时间延长等哮喘急性发作的典型征象，要及时用沙丁胺醇吸入剂等快速缓解症状的药物，并联合应用吸入激素类药物以防哮喘发作持续加重。当哮喘发作时要及时去医院就诊。早诊断早治疗，才不会延误最佳治疗时机。

记者：疫情期间，患儿家庭该如何应对哮喘的复查和急性发作？

向莉：哮喘是一个慢性呼吸道炎症疾病，患儿需要长期、坚持、规范和个体化的治疗。治疗过程中要持续复查，其目的有二：第一，医生需要评估前一个阶段所做的治疗方案，是否达到理想的控制目标如症状的控制、肺功能的改善和炎症的缓解等。第二，要评估患儿在下一次或未来有没有再发作、再加重的风险。如果控制的好、每日治疗都规范应用、家长每次都能很好在早期分辨患儿的发作并妥善处理，就能减少患儿严重发作的几率，这也体现了复查的重要性。

记者：患儿哮喘急性发作时，该如何做好家庭护理？

向莉：哮喘急性期患儿饮食宜选清淡、易消化的食物，避免食用油腻、过咸、过甜以及辛辣食品；鼓励孩子多喝水。可用空心掌轻扣背部帮助孩子排痰，这样可以解除阻塞，改善气道通气状况。哮喘发作期间，不宜让孩子平卧，应该把床头抬起或垫起上半身采取半卧位，有利于保持呼吸通畅。很多患儿运动、感冒后也有反复症状，一定要重视持续规律地使用控制类药物。

记者：为避免孩子哮喘发作，春季花粉高峰期应注意哪些问题？

向莉：首先，应避免孩子接触花粉。不要在花草树木茂盛地方进行剧烈运动，否则会诱发憋气甚至哮喘。气象播报中已有花粉浓度预报，家长应尽量选择花粉浓度低（小于30粒／1000mm2）的天气或时段带孩子出行。

其次，外出郊游时最好戴上防花粉的口罩、护目镜。若遇鼻痒、咳嗽、皮肤发痒、眼红等症状时，应迅速离开该地；避开灰尘、刺鼻气味、二手烟等，它们会加剧过敏症状。

第三，回家后应及时洗手、洗头、换衣服，减少花粉影响。不要在室外晾衣服，避免贴身衣物沾染花粉。大风天气时要关紧门窗，防止花粉飞入。

第四，过敏体质儿童要多锻炼身体，增强体质。因为身体状况好时，过敏体质的人遇到花粉可能不过敏或症状较轻；而在身体状况不好时，比如学习劳累、睡眠不好时，很容易发生过敏症状，或者哮喘发作比较严重。（记者 周韵曦）

(责编：许心怡、崔元苑)


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