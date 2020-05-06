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改善亲子关系要学会从“理解”到“疏解”

武文娟

2020年05月06日08:41 来源：北京青年报

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我家孩子马上读初中，但他一直没有养成好习惯，在家里就是想玩，平时做完作业也不会去检查。不仅如此，我们还发现随着孩子的长大，跟他的沟通也越来越不畅，这个问题应该怎么解决呢？

专家观点

北京大学教育学院副教授朱红在市教委举办的双“特”战“疫”专栏中提到，家长们要学会从“理解”到“疏解”，重新认识教育。

成长是一件怎样的事？在心理学家看来，一个人的成长其实是需要打破他自己现有的平衡，需要走出心理舒适圈，用新的眼光去认识世界。所以孩子的成长过程中，内心一定会有矛盾、有纠结、有迷茫。作为家长，我们要认识到这个必经阶段，从容看待教育子女带来的焦虑。

孩子在家里就是想玩，写完作业也不检查，甚至还养成了撒谎的习惯？这就需要家长在时间安排、培养学习兴趣以及学习动机方面做好“工作”。首先在时间安排上，孩子没有玩够，试着和孩子说，你就写10分钟，10分钟之后我们一起痛痛快快地玩。那么怎样培养孩子的学习兴趣呢？家长就要让孩子获得成就感，特别是取得好成绩，要给予孩子肯定。在学习动机方面，家长要让孩子了解检查作业的意义，愿意发现错误，改正错误，产生责任感。

同时，当孩子处在青春期，与家长出现沟通不畅，亲子关系不再亲密时，家长该怎么办呢？那么不妨试试一个真诚的道歉。和孩子良好的沟通，要基于平等的站位，逐渐把俯视的眼光转换为平视的眼光。如果家长曾经有不当的教育方式，那么向孩子真诚的道歉是第一步，不仅无损家长的权威，还更能赢得孩子的尊重。这正是良好沟通的开始。

此外，家长应该多去倾听孩子。孩子成长的一个方面就是从依赖转向独立，此时，家长要逐渐放下自己的控制欲，如果依然给孩子过多的说教，必然会带来逆反和疏远。家长应该先听孩子的想法，和孩子一起协商解决问题。文/本报记者 武文娟

(责编：李轶群、许晓华)


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