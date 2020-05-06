全国连续两天无新增本土确诊病例

昨天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，北京协和医院援鄂医疗队相关负责人和专家在发布会上答记者问。

百场新闻发布会

共回答1190个问题

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，5月4日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为境外输入上海病例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例87例，解除医学观察的密切接触者710人，重症病例减少4例。5月4日，全国连续2天无新增本土确诊和疑似病例。新增治愈出院病例87例，占上一日现有确诊病例的近五分之一。

昨天，国务院联防联控机制举办第一百场新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在发布会上还表示，当天举办的发布会是国务院联防联控机制举办的第一百场新闻发布会，截至目前，共有266位嘉宾在发布台上回答了1190个问题。

国际远程连线已进行20场

“疫情诊断室”阅读量破亿

1月26日至4月15日，北京协和医院先后派出4批、共186位医务人员驰援武汉，在同济医院中法新城院区负责重症救治，他们是最后一支撤离湖北的国家医疗队。发布会上，北京协和医院党委书记、医疗队领队张抒扬，副院长韩丁，内科学系副主任严晓伟，妇儿党总支书记孙红回答了媒体提问。

在国际交流与合作中，北京协和医院做了哪些参与工作？

对此，严晓伟表示，“新冠肺炎是一个新的传染病，在武汉，协和医院的团队通过大量临床实践以及对病例的总结和不断创新，得到了比较丰富的临床经验，在这种国际疫情蔓延的情况下，把我们的经验和国际社会进行交流，这是中国医生义不容辞的责任。我们和中国广播电视总台以及中国国际电视台合作，到目前为止对10多个国家进行了20场的国际远程连线，通过连线，我们分享了在武汉ICU病房针对危重症病人的治疗、新冠病毒的防护等经验。这种交流得到了国际社会以及国际同道的广泛好评。根据中国国际电视台的统计，目前为止，我们‘疫情诊断室’的整体阅读量已超1亿次。”

在交流中，临床医生付出了很多。严晓伟说，“我们除了要完成日常工作外，还要利用自己休息时间做连线活动准备，总结经验。我们传递的经验是来自中国抗疫最前线的实战经验。”

大型公立医院有必要建设

相对独立的医疗垃圾处理系统

经过这次疫情，如何发挥大型公立医院在疫情当中早发现、早治疗的作用？

对此，韩丁表示，这次疫情中，大型公立医院发挥了降低病亡率、提高治愈率的兜底作用。但传染病防治一定要防治结合、以防为主。因此，建立防控体系，包括提高全民防控意识和传染病知识非常重要，大型公立医院就是其中一个重要环节。

首先，到医院就诊，医院必须有一套早期识别、分诊、预检的系统。这个系统就是尽可能地把好入门关，同时有一套相应的可实现、可持续的管理制度来确保第一时间发现病人，和疾控体系进行无缝隙对接，这样就能第一时间做出应对和反应。

第二，院内感染控制和医护人员个人防护一定要做好。还要进一步加强培训、考核，让每个医护人员都成为院感防控的践行者和宣传机。

第三，如何减低疫情对公立医院正常的医疗的影响？这是必须思考和解决的问题。要根据传染病的特点和防控要求，在医院某些独立的地方建病房甚至重症病房，建立相对独立的医疗垃圾和污水处理系统。有条件的医院还可以建立感染楼或者P3实验室，这些都非常重要。平时用在治疗普通病人，战时或出现极端情况，比如说传染病医院不能做到应收尽收、应治尽治，这时候综合医院就可以发挥重要作用。

第四，平时要进行整个院区的污染区、缓冲区和清洁区的识别和划分，这样既能够保证疫情期间正常病人的正常医疗，又能够战时状态缓解一部分传染病医院的治疗压力。这就是“平战结合”，这点非常重要。(记者 刘艺龙 孟亚旭)