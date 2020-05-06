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以新改变回应“诗和远方”新期待

付彪

2020年05月06日08:38 来源：北京青年报

加长版“小长假”已经结束。不同于以往“说走就走的旅行”，“无预约不出游”成为今年“五一”旅游的新亮点。在“预约制”渐成常态的趋势下，如何让游客“来之能游、游之能乐、乐之能返”，实现旅游市场的高质量发展，成为游客和从业者的共同期待。

今年“五一”假期，疫情尚未结束，为了避免人群聚集，各地采取许多新的管理措施。文化和旅游部、国家卫生健康委节前就联合发布相关通知，要求景区建立完善预约制度，合理控制流量，确保安全有序运行。

为此，各地景区每日公布预约数额，如故宫每天限额5000人、九寨沟每天限额1万人、黄山每天限额1.5万人……通过预约可以有效控制游客流量，引导游客错峰旅游，避免游客扎堆、聚集现象，同时也大大提升了旅游体验。诚如在北京一些热门景区，游客忍不住点赞景区“预约制”的实效——“山和花海代替了人山人海”“童年记忆中的北海公园回来了”。

同时，按照“实名预约制”“只开放室外区域”和“接待游客量不得超过核定最大承载量的30%”等要求，多地景区将流量管控的关口前移，变被动的现场分流为主动的行前计划和引导，也为景区秩序带来新变。

疫情防控倒逼“预约制”渐成景区标配，但“限流30%”的红线之下仍存在一些矛盾亟待破解。比如，尽管泰山景区在5月1日执行了接待量不超过核定最大承载量30%的要求，依然没能避免局部拥挤情况发生。业内认为，景区内部出现的“冷热不均”现象，与局部导流不到位、重要节点的管理存在短板有关。那么，如何在安全的前提下，在限制人流、提振消费、优化体验三者之间找到平衡点，让游客来之能游、游之能乐、乐之能返？笔者认为，根本出路还是创新，以新改变回应游客“诗和远方”新期待。

这场疫情已让不少景区将“歇业期”变为磨练内功的“黄金期”，并在这次假期中得到了检验，为更多景区提质升级提供了借鉴，其中包含理念思路、运营模式、技术手段等创新。“预约制”既是景区控流的有效手段，也是拓展景区全方位创新的载体。景区应兼顾经济、安全和体验，更精细、更柔性地运用市场和技术手段，通过优化线路组合、丰富游览项目、及时信息触达、实时引流错峰等措施，提升公众旅游体验。

(责编：李轶群、许晓华)


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