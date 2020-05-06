继史密斯菲尔德、泰森食品等多家肉类加工厂因为新冠肺炎疫情而接连关闭之后，又一家猪肉加工厂“沦陷了”。当地时间5月4日，美国媒体报道称，美国密苏里州的凯旋食品有373名员工新冠病毒检测结果呈阳性。在过去这段时间，随着关门的美国肉类加工厂越来越多，一个极端矛盾的现象浮出水面：一边是数百万只猪牛鸡面临安乐死，一边又是超市不得已对肉类进行限购。高度紧密的肉类产业链曾是美国的骄傲，但在疫情将其中一环彻底击碎之后，美国的肉类供应链便已处在岌岌可危的态势之下。

加工厂停工潮

凯旋食品不是第一家出现员工感染新冠肺炎的肉类加工厂，很可能也不是最后一家。CNN的报道称，凯旋食品是一家猪肉加工厂，位于密苏里州和堪萨斯州交界的圣约瑟夫。从上周开始，新冠病毒检测一直在进行中，截至4月30日，至少有1500个检测结果已经出来。凯旋食品首席执行官马克·坎贝尔称，接受检测的工人中检测结果呈阳性的比例约为17%，这些工人将在家里进行自我隔离，此外，超过90％的阳性测试结果样本来自无症状患者。对于该工厂是否也面临停工等问题，北京商报记者联系了凯旋食品，但截至发稿未收到回复。

在凯旋食品之前，美国多家肉类食品加工商都已关闭了在美工厂，其中不乏头部企业。不久前，作为全球最大猪肉、牛肉和鸡肉的生产商及供应商之一的泰森食品宣布，由于其位于印第安纳州的一处猪肉加工厂中有890人确诊感染新冠肺炎，约占该厂总员工人数40%，因此该工厂于4月25日关闭。5月4日，该公司又宣布，由于工人复工有困难，预计该公司肉类加工产量仍将受到影响，不排除继续对一些工厂停工以进行深度消毒工作。

外界担心，肉类加工厂将变成美国疫情暴发的另一个“震中”。美国《时代》杂志报道称，美国最大肉类加工和包装厂工会的数据显示，截至4月23日，美国至少有10名肉类包装工人和3名加工工人死于新冠肺炎，超5000名包装工人和1500名加工工人确诊感染。另一边，CNN报道称，在过去两个月中，美国至少13家肉类加工厂关闭，导致猪肉加工能力降低25%，牛肉加工能力降低10%。

值得注意的是，为了确保向美国消费者持续供应牛肉、猪肉和禽肉等产品，当地时间4月28日，美国总统特朗普刚刚签署行政令，动用《国防生产法》授权要求美国肉类加工厂在新冠疫情期间继续运营。就在特朗普签署行政令的第二天，泰森食品的工厂被报道在不到一个星期时间内，有890名员工新冠病毒检测呈阳性。

两种极端困境

对美国的肉类供应而言，加工厂的停工就像是链条在中间崩裂，两头的农场主和消费者全部遭受连累。特朗普签署行政令时，便在白宫的一份声明中提到，一些大型肉类加工厂因疫情关闭，这对全美肉类供应链的持续运行构成威胁，损害了国家紧急状态下的“关键基础设施”。由于美国肉类加工高度集中在少数大型加工厂，关闭其中任何一家加工厂都可能破坏食品供应并对农牧民造成不利影响。

现在，影响已经显现。加工厂不开工，意味着消费者很可能买不到足够的肉类，由供需关系带来的价格上涨意料之中地到来了。4月末，美国农业部的数据显示，美国牛肉批发价格上涨6％至每100磅330.82美元的历史新高，较2月低点暴涨了62％。而在价格上涨的同时，另一个问题也已经浮出水面，即美国民众会不会出现囤货现象。

CNN此前就曾提到，5月美国人可能会在杂货店的货架上看到肉类食品短缺，专家担心人们可能会囤积肉类。中国食品产业分析师朱丹蓬也表示，外国人很喜欢吃罐头，目前美国疫情不但没有向好的迹象，而且感染人口的基数越来越大，从恐慌性消费、存储以及未来发展的角度来看，民众进行囤肉本身属于一种正常现象。

许是恐慌性囤积已经初现，当地时间5月4日，美国最大的连锁会员制仓储超市好市客宣布对牛肉、猪肉、禽肉进行限购。上周，美国最大的连锁超市克罗格也宣布了类似规定。

这边的消费者面临着涨价以及限购的困境，而在供应链的另一头，农场主的情况甚至更惨。上个月末，泰森食品公司董事长约翰·泰森便已提到，由于屠宰场关闭，美国数百万只猪、牛、鸡将被安乐死。一位爱荷华州的农场主表示，其正在对至少5%的新生猪实施安乐死。

“许多农场主遭到了沉重打击，我们不知道疫情什么时候结束，正在尽一切努力。”面对镜头，美国明尼苏达州农业厅厅长汤姆·彼得森如此说道。中国生猪预警网分析师冯永辉称，美国包括欧洲的一些主要猪肉出口国家，它们的产业链非常完整，从养殖、屠宰到终端的商超、餐饮及消费，整个链条呈现出一种相辅相成的紧密关系。美国疫情暴发以后，猪场其实是没有问题的，猪的量也够，问题在于疫情在几个屠宰企业之中暴发，因此屠宰场直接停工，养殖场的猪就没有人来收了。但养殖场的猪是有各个批次的生产规划的，到了时间点必须送至屠宰场宰杀，但屠宰场不开工，猪卖不掉，城市里的农贸商超餐饮又缺猪肉，因此整个产业链条在中间断裂，两端又出现了截然相反的极端状况，即养殖端的猪卖不掉，终端的餐饮消费又供应不上来，最终导致价格出现暴涨。

肉类供应链危机

4月26日，泰森食品在《纽约时报》《华盛顿邮报》和《阿肯色州民主党公报》上均刊登了整版的广告，这份名为《微妙的平衡：养活国家，保持员工健康》的广告用长文形式讨论了疫情之中肉类加工厂的生存困境。

泰森食品警告称，“全国各地的农场主根本没有地方出售他们饲养的牲畜，无处进行加工”，这进一步为美国食品供应链面临的威胁敲响了警钟。

以猪肉为例，美国农业的工业化、生猪养殖屠宰肉制品规模化和集中化促使美国生猪产业在过去40年蓬勃发展，如今美国已经成为世界上第二大猪肉生产国和消费国，美国农业部的数据显示，2018年美国生产了263亿磅猪肉，约合1193万吨，包括肉制品在内的整个生猪产业链产值接近1000亿美元，其中肉制品环节产值超过600亿美元。

疫情来临之前，一切都在按部就班地进行，但疫情打乱了所有的节奏。美国爱荷华州猪肉生产者协会会长迈克·帕斯蒂安在接受采访时表示，“乳猪出生时大约只有2磅重，6个月之内生长至280磅，这通常是生猪出栏上市的重量。由于疫情延后出栏的时间，生猪将超出肉类加工厂流水线能承载的重量上限”。一旦无法控制生猪的生长速度，那么安乐死可能是农场主唯一能够选择的办法，尽管每一个养殖户都不想这么做。

另一点值得注意的是，美国也是重要的肉类出口国家。上个月末，福布斯网站报道称，美国肉类产量减少不但影响国内供应，也会冲击出口市场。去年全美共出口价值160亿美元肉类，美国三大肉类集团超过30家肉类加工厂出现新冠肺炎感染病例，这一行业面临三种选择：一是限制肉类出口；二是放任市场自行应对疫情；三是要求美国人减少肉类消费。

不过冯永辉认为，美国猪肉短缺对全球的影响不会特别大，美国猪肉生产和消费或者说出口在全世界贸易里虽然占比不小，但猪肉出口最大的其实是欧洲，即欧盟27国出口量要远远大于美国。而且美国既是生产大国也是消费大国，但是欧洲是主要的生产和出口地区，消费量比产量要差很多。相比较而言，欧洲猪肉出现问题之后才会对全球肉类供应造成比较大的影响，但目前来看，美国的肉类短缺现象是因为个别加工厂出现了员工感染的情况，欧洲大型企业还没有因为员工发现新冠肺炎而出现大面积停产，整体来看，欧洲加工厂虽然受到了一定影响，但没有美国这么大。

此外，朱丹蓬也提到，美国不会出现大面积的肉类短缺现象，现状更多是因为物流出现了问题，真的没货了之后美国政府可以组织货车去工厂乃至与养殖户进行直接对接，用政府行为替代商业行为。（记者 杨月涵）