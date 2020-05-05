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北京协和医院援鄂医疗队领队：大型公立医院在疫情防控中发挥了兜底作用

2020年05月05日17:32 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月5日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京协和医院援鄂医疗队援鄂抗疫等情况举行发布会。会上，针对大型公立医院在疫情中如何发挥重要作用、增强应对大型公共卫生事件的能力问题，北京协和医院副院长、领队韩丁表示，在抗击新冠肺炎疫情过程中，大型公立医院确实发挥了降低病亡率、提高治愈率的兜底作用，是防控体系建设中的重要环节，是举国体制和制度优势的具体体现。

韩丁说，传染病防治是防治结合、以防为主，此次借疫情契机，建立防控体系，包括提高全民防控意识和传染病知识十分重要。

“在防控体系建设中，大型公立医院是其中一个重要环节。”韩丁解释，首先，患者到医院就诊，医院的早期识别、分诊、预检系统，将患者尽可能从入门把好关，同时有一套可实现、可持续的管理制度确保第一时间发现、识别病人，与疾控体系无缝隙对接，以实现第一时间做出应对和反应。

其次，院内感染的控制和医护人员个人防护要做好，要进一步加强培训、考核，让每个医护人员都成为院感防控的践行者和宣传机。

再次，疫情对公立医院正常的医疗影响太大，怎么办？答案是“平战结合”。根据传染病特点和防控要求，在医院建设独立的病房或重症病房，建立相对独立的医疗垃圾和污水处理系统，有条件的医院还可以建立感染楼或P3实验室。平时治疗普通病人，战时或出现极端情况，就可以发挥作用，不打无准备之仗。

最后，平时要进行整个院区的污染区、缓冲区和清洁区的识别和划分，既能够保证疫情期间正常病人的正常医疗，又能够战时状态缓解一部分传染病医院的治疗压力。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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