国家卫健委：全国连续2天无新增本土确诊和疑似病例 返程高峰做好个人防护

人民网北京5月5日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京协和医院援鄂医疗队援鄂抗疫等情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报当日疫情情况并表示，5月4日，全国连续2天无新增本土确诊和疑似病例，“五一”假期最后一天各地迎返程高峰，需做好个人防护。

米锋介绍，5月4日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为境外输入上海病例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例87例，解除医学观察的密切接触者710人，重症病例减少4例。

境外输入情况：现有确诊病例325例，其中重症病例5例；现有疑似病例2例。累计确诊病例1676例，累计治愈出院病例1351例，无死亡病例。

截至5月4日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例395例，其中重症病例29例；累计治愈出院病例77853例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82881例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者735240人，尚在医学观察的密切接触者7152人。

新增无症状感染者15例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察30例，其中来自境外输入4例；尚在医学观察无症状感染者947例，其中境外输入94例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1523例。其中，香港特别行政区1040例，澳门特别行政区45例，台湾地区438例。

米锋表示，5月4日，全国连续2天无新增本土确诊和疑似病例，新增治愈出院病例87例，占上一日现有确诊病例的近五分之一。

“今天是‘五一’假期最后一天，各地迎来返程高峰，应始终做好个人防护，关注身体状况，保持适当距离，减少人员聚集。”米锋说。