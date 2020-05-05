热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京市疾控中心发布“上班上学前的健康指南”

2020年05月05日09:34 来源：中国新闻网

五一假期的最后一天，北京市疾控中心发布“上班上学前的健康指南”，提醒公众要做好健康监测，坚持科学佩戴口罩，将各项防护措施融入日常生活，保证充足睡眠等。

5月1日，“五一”小长假首日，在北京市怀柔区的慕田峪长城景区，游客戴口罩在景区内有序游览。中新社记者 贾天勇 摄

以下为北京市疾控中心发布的“上班上学前的健康指南”：

1.做好健康监测

注意密切关注自身及家人的身体状况，尤其是有旅行史的朋友更要做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，可及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史和隔离观察情况，便于及时排查。主动向单位报告你的发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班。

2.坚持科学佩戴口罩

建议随身携带口罩，视不同人群场景选择佩戴适宜的口罩。

3.将各项防护措施融入日常生活

随时注意个人卫生，养成勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪等健康习惯，外出如洗手困难，可携带免洗手消毒液。外出就餐时，应到有卫生许可证的正规餐馆就餐，与其他人保持1米以上的距离。在餐厅期间要尽量减少触碰公共设施，就餐时执行分餐制，备用公勺公筷。

4.保证充足睡眠

有研究发现，晚睡、缺少睡眠的人则意志力差，更容易感到疲惫。合理安排作息，早睡早起，尽量不睡懒觉。中午小憩可以减少白天的困倦。节后上班前一天晚上设好闹钟，留出充足的上班时间。

5.适度运动

节后适度增加运动，避免节后胖三斤，也要避免过度运动及过度疲劳。运动不在于计划有多好，而在于持之以恒，重点是养成习惯。尽量选择家中或室外空旷的地方进行锻炼，与他人保持人际距离。

6.饮食调节也重要

注意饮食卫生，逐渐调整饮食习惯，尽量少吃油腻的食物，多吃些粗杂粮、新鲜的蔬菜和水果，以及富含蛋白质和维生素的食物。做菜少放盐，进食定时定量，还可以适当减少进餐量，给自己的肠胃也“放个假”。

7.多做情绪调节

在开始上班的前几天，一定要早收心，让心情恢复平静。同时尽量减少外出，避免熬夜。可以选择听些舒缓的音乐，或阅读书籍，晒晒太阳，保持身心愉悦。

8.高三、初三学生提前准备

自我健康监测。家长和孩子自测体温，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学，视病情就医或居家观察，及时向班主任汇报。

物资准备。准备好一次性使用医用囗罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，学会正确使用。

家长要帮助孩子养成勤洗手、戴口罩、咳嗽打喷嚏捂口鼻的卫生习惯。合理安排起居，加强体育锻炼，逐步恢复到上学时的作息规律，合理选择零食，保持健康体重。

(责编：杨迪、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn