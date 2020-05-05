五一假期的最后一天，北京市疾控中心发布“上班上学前的健康指南”，提醒公众要做好健康监测，坚持科学佩戴口罩，将各项防护措施融入日常生活，保证充足睡眠等。

5月1日，“五一”小长假首日，在北京市怀柔区的慕田峪长城景区，游客戴口罩在景区内有序游览。中新社记者 贾天勇 摄

以下为北京市疾控中心发布的“上班上学前的健康指南”：

1.做好健康监测

注意密切关注自身及家人的身体状况，尤其是有旅行史的朋友更要做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，可及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史和隔离观察情况，便于及时排查。主动向单位报告你的发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班。

2.坚持科学佩戴口罩

建议随身携带口罩，视不同人群场景选择佩戴适宜的口罩。

3.将各项防护措施融入日常生活

随时注意个人卫生，养成勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪等健康习惯，外出如洗手困难，可携带免洗手消毒液。外出就餐时，应到有卫生许可证的正规餐馆就餐，与其他人保持1米以上的距离。在餐厅期间要尽量减少触碰公共设施，就餐时执行分餐制，备用公勺公筷。

4.保证充足睡眠

有研究发现，晚睡、缺少睡眠的人则意志力差，更容易感到疲惫。合理安排作息，早睡早起，尽量不睡懒觉。中午小憩可以减少白天的困倦。节后上班前一天晚上设好闹钟，留出充足的上班时间。

5.适度运动

节后适度增加运动，避免节后胖三斤，也要避免过度运动及过度疲劳。运动不在于计划有多好，而在于持之以恒，重点是养成习惯。尽量选择家中或室外空旷的地方进行锻炼，与他人保持人际距离。

6.饮食调节也重要

注意饮食卫生，逐渐调整饮食习惯，尽量少吃油腻的食物，多吃些粗杂粮、新鲜的蔬菜和水果，以及富含蛋白质和维生素的食物。做菜少放盐，进食定时定量，还可以适当减少进餐量，给自己的肠胃也“放个假”。

7.多做情绪调节

在开始上班的前几天，一定要早收心，让心情恢复平静。同时尽量减少外出，避免熬夜。可以选择听些舒缓的音乐，或阅读书籍，晒晒太阳，保持身心愉悦。

8.高三、初三学生提前准备

自我健康监测。家长和孩子自测体温，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学，视病情就医或居家观察，及时向班主任汇报。

物资准备。准备好一次性使用医用囗罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，学会正确使用。

家长要帮助孩子养成勤洗手、戴口罩、咳嗽打喷嚏捂口鼻的卫生习惯。合理安排起居，加强体育锻炼，逐步恢复到上学时的作息规律，合理选择零食，保持健康体重。