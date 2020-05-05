国家卫健委：5月4日0—24时新增确诊病例1例 无新增死亡和疑似病例

人民网北京5月5日电（董童）国家卫生健康委于5日在官网发布的《截至5月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，5月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例（在上海）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例87例，解除医学观察的密切接触者710人，重症病例减少4例。境外输入现有确诊病例325例（含重症病例5例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1676例，累计治愈出院病例1351例，无死亡病例。

截至5月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例395例（其中重症病例29例），累计治愈出院病例77853例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82881例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者735240人，尚在医学观察的密切接触者7152人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察30例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者947例（境外输入94例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1523例。其中，香港特别行政区1040例（出院900例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院39例），台湾地区438例（出院334例，死亡6例）。