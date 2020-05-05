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国务院联防联控机制发布会：专家谈多支医疗队协调配合

2020年05月05日08:19 来源：人民网－人民日报

　　本报北京5月4日电  （记者邱超奕）截至5月3日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例481例，其中重症病例33例；累计治愈出院病例77766例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82880例，现有疑似病例3例。新增无症状感染者13例，其中境外输入2例；无当日转为确诊病例；当日解除医学观察19例；尚在医学观察无症状感染者962例，其中境外输入98例。5月3日，全国现有确诊病例降至500例以下，为1月23日以来最低；境外输入现有确诊和疑似病例总数连续3周下降。

　　4日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中山大学附属第一医院、中南大学湘雅医院、河南省、辽宁省支援湖北医疗队抗击疫情情况。

　　ICU床位曾一度十分紧张，如何救治危重患者？中山大学附属第一医院驰援武汉医疗总队领队、医学工程部主任朱庆棠介绍，考虑到大多数队员具有ICU工作经验，他们提出在普通病区增设高端设备，创建具有ICU功能的高级生命支持单元。

　　在武汉协和医院西院，各地医疗队最多时有23支，如何协调配合？中南大学湘雅医院第三批支援湖北国家医疗队领队、医院办公室主任钱招昕解释，武汉协和医院西院成立了战时医务处，所有医疗队领队都是医务处成员。医务处组织了5个联合专家队，分别负责5个片区，每周组织疑难病例讨论。这种办法可以集中所有专家的集体智慧，群策群力。

　　医疗队总共有4.2万多人，怎么做到零感染？钱招昕说：“每支医疗队都根据指导方案落实科学分区分级防护。所有队员必须经过严格培训过关后才进隔离区工作，同时设置个人防护装备专岗，负责准备防护物资、检查物资质量、指导队员进隔离舱的穿戴，起到督查作用。”

　　雷神山医院辽宁医疗队代表、大连医科大学附属第二医院副院长刘志宇介绍，雷神山医院从动工到收治患者，仅用13天时间。医疗队伍创建也很快。2个月里，医院共收治患者2011例，病亡率2.3%，工作人员零感染，生产零事故，环境零污染。

　　河南省支援湖北医疗转运队队长、郑州市紧急医疗救援中心主任乔伍营介绍，他们主要负责把社区患者转到医院，把医院重症患者送到指定医院，承担了15次批量患者转运保障任务，有效缓解了武汉120的压力。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月05日 02 版）

(责编：杨迪、许晓华)


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