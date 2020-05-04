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专家讲述河南医疗转运队援鄂事迹：克服种种困难做好“生命的摆渡人”

2020年05月04日16:42 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月4日电 （王国菁）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，郑州市紧急医疗救援中心主任乔伍营表示，河南医疗转运队在武汉期间，穿遍了武汉的大街小巷，从社区把病人转到医院，又把危重患者从医院转到定点医院，这支队伍日夜兼程，不负“生命的摆渡人”。

乔伍营介绍，河南医疗转运队到到武汉后主要面临了三项困难并采取了一定的措施克服困难。

乔伍营表示，首先面临的就是通讯问题，也就是我们急救车通讯跟当地120不匹配，我们在最短的时间利用无线系统，还有微信群，跟当地武汉120无缝对接和联接。

其次是很多司机没有到过武汉，地理位置不熟。我们利用导航，利用GPS，让驾驶员熟悉地理地况，这样最快地寻找到病人，把病人快速转运到医院。

最后，前期因为第一次参加疫情救援，由于经验不足，防护服穿上之后，一穿就是十几个小时。为了节省防护服，很多队员没时间去厕所，把尿液就排在裤子里。后来总结经验，买了纸尿裤。

“我们这支队伍是有历史的，参加过2008汶川地震，81位队员中有9位参加过汶川地震医疗救援。”乔伍营表示，参加过汶川救援的同志，这次在这支队伍中起了骨干作用，当了副总指挥，当了领队。

(责编：刘卿、李栋)


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