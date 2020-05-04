重症患者数量超过ICU的床位数怎么办？中山大学附属第一医院援鄂医疗队领队分享经验

人民网北京5月4日电 （许心怡）4日，国务院联防联控机制就医疗队支援湖北抗击疫情有关情况举行发布会。会上，中山大学附属第一医院援鄂医疗队领队、医学工程部主任朱庆棠表示，武汉协和医院西院那时候重症患者非常多，重症患者是需要送到ICU去救治的，但是当时ICU的床位比较紧张，这些患者有可能失去抢救机会。中山大学附属第一医院派出的队伍里面有18个专科， 40%的队员长期在ICU工作，90%以上的队员有ICU工作经验，所以提出，要在普通病区里面增设高端设备，建设具有ICU功能的高级生命支持单元。

朱庆棠介绍，此前中山大学附属第一医院从后方已经调拨了一批ECMO、呼吸机、超声、血液透析等设备到武汉。“当得知我们要建高级生命支持单元以后，医院非常重视，马上拍板说，前线需要什么样的设备和物资，都可以从后方调运。武汉协和西院也想方设法给我们增配了有创呼吸机、超声、监护仪等。后来我们医院也把一台CT调到了协和西院。包括一些设备的供应商也很给力，当时我们有一台监护仪，需要增配一个高端模块，但是在武汉缺货，远在千里之外的深圳生产商克服了很多困难，专门给我们送来了这个关键模块。”朱庆棠说，“高级生命支持单元建成之后，我们就可以开展一些先进的救治技术，为提高危重患者的救治成功率提供了有力的保障。包括后面收治的很多有多种基础病、并发症的老年病人，都能够救回来。”

朱庆棠表示，在协和西院，很多接管了普通病区的医疗队也充分利用资源，建设具有ICU功能的重症病房，把具有ICU工作经验的医护人员集中起来，去救治这些危重患者。这一举措帮助缓解了ICU床位不足的问题，有效地降低了病亡率。