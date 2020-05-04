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中国医疗专家组完成沙特、科威特抗疫任务回国

2020年05月04日11:14 来源：人民网－人民日报

　　本报开罗5月3日电  （记者周輖）由中国国家卫生健康委组建，宁夏卫生健康委选派的中国政府赴沙特阿拉伯、科威特抗疫医疗专家组一行8人，于5月2日完成任务返回宁夏银川。连日来，中国专家组受到两国医护人员及广大民众热烈欢迎。两国网友在社交媒体纷纷留言，对专家组帮助抗击疫情表达感谢。

　　中国专家组分别考察了两国疾控中心、检测中心、国家医疗物资采购中心和定点收治医院等10余个防疫抗疫一线部门，参加了10余场专门会议。专家组对沙特和科威特的防控策略、措施进行了系统评估，并结合当地实际情况提出改进建议。此外，专家组还通过视频直播方式，向在沙特和科威特的华侨华人、留学生和中资机构人员介绍疫情防控知识。

　　“中国采取有效措施遏制了病毒传播，沙特愿积极借鉴中方成功经验，做好本国防疫抗疫工作。”沙特卫生部助理次大臣阿西里表示，沙特高度重视同中方加强疫情防控合作，感谢中方为沙特应对疫情提供大力支持与帮助。

　　“在科威特抗疫关键时刻，中方派来了具有一线治疗经验的抗疫医疗专家组，为我们完善诊疗方案提供及时帮助，极大增强了我们战胜新冠肺炎疫情的信心。感谢中国政府！”科威特卫生大臣巴西勒表示，未来希望同中方进一步加深卫生领域合作，特别是在大规模检测与疫苗开发等方面的合作。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月04日 03 版）
(责编：孙博洋、李栋)


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