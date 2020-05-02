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如何严防出现季节性疫情？江苏省疾控中心分享经验

2020年05月02日16:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。针对如何严防出现季节性疫情的问题，江苏省疾控中心主任武鸣分享了江苏省在复工复学方面的几个做法。

一是编好“教材”。为了大家能够更好地做好疫情防控，编制了15个和复工复学相关的地方卫生学标准，还有一系列指导手册。另外，组织编制了相关的培训教材，培训视频，放在网上供大家观看。据统计，和复工复学有关的视频点击量达到了8000多万次。

二是派驻“老师”。组建了由疾病预防控制、卫生监督和社区医务人员组成的技术指导团队，对企业进行全覆盖的指导，共派出1.6万人次。另外，全省卫生健康系统还抽调了1123人次对学校复学工作进行了指导，确保每一个学校开学的第一周内都有卫生人员在现场。

三是立好“班规”。督促企业明确健康负责人和健康管理人，包括相关的联络员，建立好沟通机制。通过全省的学生健康监测系统，每天实时掌握已经开学的学校因病缺课的人数，及时发现症状和疾病的预警，进行调查处置，并且对因病缺课的学生进行病因追踪。另外，卫生监督部门联合教育部门对已经开学的学校进行督导，目前已经出动卫生监督执法人员4.8万人次，对学校检查2.2万次。

“南京市江宁区秣陵街道，辖区内企业众多，当地社区卫生服务中心组织了21个人，组成了7个技术指导团队，对324家企业进行了全覆盖的指导。团队的人员每天穿梭在复工企业之间，当地社区卫生服务中心的人员诙谐的说，虽然平常很辛苦，但是多年的减肥梦想实现了。我们的技术指导团队每天都在和企业磨细节，指导企业的管理人员开展健康监测，指导员工提高防护意识，指导他们进行预防性的消毒。协助企业处置有症状的员工，做了大量细致有效的工作。”武鸣举例说。

(责编：刘卿、李栋)


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