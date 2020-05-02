专家：江苏援鄂医疗队中重症医生和护士占65%以上

人民网北京5月2日电 （王国菁）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省对口支援黄石医疗队医疗救治组（专家组）组长，东南大学附属中大医院副院长黄英姿表示，重症医学是一门平台学科，是医院应急救治能力有力的集中体现，这次新冠患者中的重症患者占到15-20%的比例，而重症患者的病死率也是非常高的，因此对重症患者的救治是整个抗击新冠疫情中非常重要的点。

黄英姿介绍，江苏这次支援异地重症救治主要从三个方面做了努力和工作：一是加大重症专业资源调配。江苏在援鄂医疗队组建过程中就非常重视重症医护力量的配备，在医疗队中有1800余个重症医生和护士，占到整个江苏援鄂医疗队的65%以上。

“到达湖北后，我们和当地所有的医疗护理力量迅速融为一体，协助改造扩容定点医院，扩增当地医院的重症床位和ICU病房。”黄英姿称，我们自带，以及帮助当地购买了当时非常紧俏的ECMO、负压救护车、移动DR、呼吸机等非常需要的重症抢救设备。同时发挥大后方优势，开通省际远程会诊系统，随时可以组织专家在线进行远程会诊。

二是通过“四个一”机制保证重症患者高标准、同质化救治。“四个一”主要包括：一人一小组，对每个重症患者我们成立一个专门的救治小组；一人一方案，对每个重症患者，我们由专家小组提出个性化、精准化的治疗方案；半天一巡查，由专家小组和负责的管床医生对重症患者每半天进行一次仔细的巡查；一天两例会，会商所有重症患者的救治方案以及救治过程中遇到的问题。

三是采取五个强化的重症救治策略。强化早期干预、早期预警、关口前移，掌握最佳治疗时机，强化多学科合作完成重症患者的救治以及新冠患者合并基础疾病的救治。强化中西医结合，针对重症患者、危重症患者、基础疾病多的情况，发挥中医的治疗理念和系统，来强化患者的救治。强化个性化的治疗，针对每个重症患者，根据患者自身的情况来制定合理的科学的救治方案。强化重症患者的早期康复治疗，落实重症患者所有的医疗护理各项基础上，对患者的康复、睡眠、心理及营养也进行全面介入。

黄英姿表示，30多年来，江苏非常重视重症医学的发展，也在着力推动学科建设和人才梯队的培养，建立了重症的质控体系，培养了重症的理念和临床思维，加强重症的各项技术规范化培训，并且以优势学科为龙头，建立了重症专科联盟，实现了同质化的管理、同质化的救治，让更多的重症人才、更多的重症队伍在这次支援湖北的过程中能够发挥力量。支援湖北期间，有很多家当地医院加入了联盟，并派人到进一步进修和学习。