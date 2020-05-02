世卫组织：疫情继续构成国际关注的突发公共卫生事件

在今年1月30日宣布新冠肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生事件后，世卫组织总干事谭德塞5月1日宣布，新冠肺炎疫情继续构成国际关注的突发公共卫生事件。

谭德塞当日在世卫组织日内瓦总部举行的例行记者会上通报，当地时间4月30日，世卫组织新冠病毒突发事件委员会召集会议研判疫情，最终与会委员一致同意新冠肺炎疫情继续构成国际关注的突发公共卫生事件。

1日晚些时候，世卫组织就会议发表公告，表示出于保密要求，不能公布与会委员讨论详情，但鉴于当前形势，此次会议与会委员人数和所代表的专业领域有所增加。

公告显示，突发事件委员会分别向世卫组织和成员国提出建议。对于世卫组织，委员会支持世卫组织继续领导和协调国际社会应对疫情，继续向卫生系统薄弱的国家和地区提供技术、后勤和物资支持，继续协调全球专家网络，推进疫苗和药物研发。

同时，世卫组织应与世界动物卫生组织、联合国粮农组织及相关国家合作，通过科学研究、集体实地考察等方式，确定新冠病毒人畜共患疾病(通过动物传染给人类)病源、传播路径及可能存在的中间宿主，减少以后发生类似事件的风险。

对于世卫组织成员国，公告呼吁继续支持世卫组织的领导，在各个层级与世卫组织和别国合作，以有效应对当前新冠肺炎大流行，同时要强化防控力度，提高检测、隔离、追踪、快速响应能力，遏制疫情进一步扩散。

公告敦促成员国应考虑新冠肺炎无症状感染情况，必要时可动用数字手段排查、联系病例接触者，同时请勿执行根据相关国际条例有碍公共卫生的贸易限制措施。

谭德塞在记者会上表示，突发事件委员会由各相关领域权威专家组成，覆盖全球所有地区，他对突发事件委员会给予世卫组织的支持和信任表示感谢，世卫组织将按照委员会的建议，推进新冠病毒动物溯源等工作。

谭德塞呼吁世卫组织成员国认真听取突发事件委员会提出的建议，鼓励成员国遵守这些建议，同时世卫组织会随着疫情发展不断评估和更新防控建议。

他同时表示，根据世卫组织《国际卫生条例》，自己将在90天内再度提请新冠病毒突发事件委员会召集会议，或根据需要请求委员会提前召集会议。