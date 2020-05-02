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湖北突发公共卫生事件应急响应下调为二级

2020年05月02日07:38 来源：人民网－人民日报

湖北省新冠肺炎疫情防控工作指挥部5月1日召开新闻发布会宣布：自5月2日零时起，湖北省突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应，并相应调整相关防控策略。

降低应急响应级别后，湖北省将继续坚持党政主要负责人直接指挥疫情防控的工作机制；继续实施小区精准防控管理措施，引导居民尽量不出门、少出门，指导社区居民做好个人卫生及自我防护，做好个人健康监测；推进复工、复产、复市、复学常态化精准管理，落实属地、部门、单位、个人等四方责任，做好分类、分时、复学、复课各项准备；继续加强无症状感染者筛查防控，对武汉市五类人员和离开人员中的重点人群，武汉市外的两类人员，做到应检尽检，其他人员做到愿检尽检；强化公共场所管控，继续暂停密闭式娱乐休闲场所，商场、超市、书店等公共场所在入口设立警示提示，提醒购物者做好个人防护，注明人员进出要求和人流控制标准等。（吴君）

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 01 版）

(责编：董童、杨迪)


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