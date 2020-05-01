专家谈医务人员心理疏导：前后方共同努力 保证队员心理很快进入适应阶段

人民网北京5月1日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京大学人民医院援鄂医疗队医疗救治工作相关情况举行发布会，会上，北京大学人民医院护理部主任、援鄂抗疫医疗队专家组成员王泠表示，在保证前方队员们安全的同时，与医院后方共同努力，保证队员心理很快进入适应的阶段。

“初到武汉，队员们对气候环境都不太适应，加之面对大量新冠肺炎重症病人、远离家人等因素影响，大家的心理压力很大，出现紧张焦虑、随眠不好等状况。”王泠说，在病房里，队员因穿戴防护服、护目镜等防护措施影响操作，增加紧张情绪；从污染区到清洁区，逐层脱防护服时害怕感染。

为缓解队员们的紧张情绪，王泠表示，每次进污染区之前，队员们都要相互检查，保证穿戴合格才能进病房；在病区工作时，要求尽量两个人同时进入病房，遇事互相商量，相互配合操作，保证成功率的同时，减少病人痛苦；从污染区到清洁区的过程中，要求至少两个人同时出来，互相监督、互相帮助，保障每位队员安全。

“我们不是英雄，都是最普通的人。”王泠说，队员们有人推迟了婚期，有人的父母生病住院，大家都默默藏起“小家”的困难，冲到一线。例如，队里有个男护士，女儿出生刚8天，未能尽到丈夫和父亲的责任，义无反顾赶往武汉，期间他的女儿过敏却没有告诉任何人坚持上岗，医院得知情况后，联系儿科医生主动帮他的女儿会诊。

王泠表示，在保证队员们安全的同时，优化诊疗方案和工作流程，改善队员饮食、集体过生日等，大家有任何困难，可以跟后方沟通，前方和后方一起努力，保证队员心理很快进入适应的阶段。