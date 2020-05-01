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不忘艰难时期的一路同行 三重水门向英雄致敬

2020年05月01日16:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月1日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。会上，北京大学人民医院副院长、医疗队队长、临时党总支书记王天兵介绍医疗队离开武汉时的情景时表示，许多的领导和同事去驻地和机场送行，70多天的共同战斗，朝夕相处，既是战友也是亲人；飞机降落北京，滑行经过三重水门再次将队员们的心情点燃，我们一直都处于激动和感动之中。

王天兵表示，医疗队在武汉结束任务返回北京的整个过程中，都受到了极高的礼遇。相信每一位队员都会终身难忘。

王天兵介绍， 6号早晨医疗队撤离政治时，国家卫健委领导、湖北省、武汉市、洪山区包括同济医院的各级领导，都分别到驻地酒店以及机场去送行。和我们一起工作的同济医院同事，为我们朝夕服务的当地志愿者，一大早就到驻地和大家告别。

“70多天的共同战斗，朝夕相处，我们既是战友，又成了朋友，甚至成为了亲人。” 王天兵说。去机场的路上，乘坐的大巴前面是警车开道，大巴两侧是志愿者自发组成的车队来为我们护送，道路两旁是送行的武汉市民，当时的场景非常感人。

飞机降落北京后，滑行经过三重水门，队员们在飞机上刚刚平复下来的心情又被点燃，在机场广场上，国务院领导、国家卫健委领导、北京市加上北京大学医学部、医院领导，以及医院同事都在机场欢迎大家。整个一天，我们一直都处于激动和感动之中。

王天兵介绍，隔离地点分别在顺义和延庆，隔离两周，国家卫健委、机关工会包括北大医学部工会的志愿者也整整陪了两周，为大家服务，照顾我们。负责食宿的全国总工会包括酒店工作人员，每天都精心为大家准备饮食、水果，还为队员们准备了各种书籍，准备了锻炼身体用的器械，让队员们很快就从身体的疲劳、情绪和精神的紧张状态中恢复过来。现在大家已经开始为正式上班做准备，有一些队员已经在网上开始工作。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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