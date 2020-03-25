以最高礼遇为新时代英雄点赞

近日，完成救助任务的援鄂医疗队分批踏上归程。湖北人民深情相送，道路两旁、阳台之上，他们挥舞着国旗、彩带，用最大的音量，喊出对白衣天使们由衷的感谢。全国各地也都在以最高礼遇迎接英雄凯旋，机场“过水门”、网友“云接机”、警车全程护送、沿途市民自发鸣笛致敬、英雄的笑脸点亮全城……无论走到哪里，凯旋的英雄都是最美的风景！

悬壶入荆楚、白衣做战袍。疫情暴发之初，数万名医护人员以生命赴使命，毅然奔赴火线。有人身体不适，拄着拐杖在ICU里战斗；有人悄悄出征，直到家人在新闻中看到她满是口罩勒痕的面容……在这场没有硝烟的战争中，白衣战士舍生忘死、日夜奋战，以实际行动践行了“疫情不退，我们不退”的承诺，以医者仁心诠释了责任担当，以血肉之躯铸就了钢铁长城。他们是当之无愧的“最大的功臣”，是新时代“最可爱的人”，他们当得起这份最高的礼遇，最深的敬意。

“幸得有你，山河无恙。”“谢谢你们为我们拼过命。”举国上下感谢、感激抗疫英雄，是万众一心、众志成城的生动体现，更是对集体主义、家国情怀的感念与敬仰。有人问，在这个时代，我们该追什么样的星？这次疫情让很多人找到了答案：最闪耀的群星，就是那些在替我们负重前行的人。崇尚英雄才会产生英雄，争做英雄才能英雄辈出。从这个角度讲，最高礼遇，其实也是一堂“硬核”思政课。感恩白衣天使，崇尚逆行英雄，也是整个社会在经历磨难后获得的一种精神归真。

致敬英雄，更要守护英雄。“谁都怕，但我们如果不冲上去，谁上去呢？”“不能哭，哭花了护目镜没法做事了”……一个个感人的故事里，我们看到了白衣战士的无畏，更看到了他们的平凡与质朴。这些真情流露，以及那些印痕伤口乃至病痛牺牲，无不提醒我们：再坚强的战士也是人。他们并非天生“恐惧绝缘体”，也会疲倦、焦虑、无力。相比普通人，他们更需要支持、理解，更需要保障、关怀。“不计报酬、不论生死”是英雄的誓言，但对于社会，却是值得深思的课题。让白衣天使更有“职业尊荣”，让英雄名利双收，不仅关乎奉献者自身的荣誉感、获得感，也是向全社会传递一种守护英雄的鲜明导向。

“我们爱你们，不只在今天，而是在以后的每一天。”有人喊话援鄂护士赵英明的老公，会长期“云监工”他做家务；还有人“云监督”医护人员的补助发放情况，确保点滴关怀落到实处……疫情终会过去，期待这种相互守护的场景会一直延续，将对英雄的关心关爱融入每一个日常。